پیش از این اخباری در مورد درگیری مسلحانه مخالفان دولت اوکراین با پلیس منتشر شده است. بر این اساس مخالفان با انواع اسلحه و سلاح کمری به تیراندازی به سوی نیروهای ضدشورش مبادرت می کنند. در این ویدیو که از تحرکات مخالفان در مناطق مختلف نزدیک به میدان استقلال کی یف تهیه شده، سلاح های مخالفان که بی شباهت به سلاح های دوران جنگ های صلیبی نیست، به نمایش گذاشته شده است. در میان این سلاح ها از سنگ  و کوکتل مولوتوف گرفته تا ابزار وزرشی مانند چوب بیسبال، ابزار کار مانند چکش، سلاح های سرد مانند شمشیر و سلاح های کشنده ای مانند چوب میخ دار و نیز منجنیق به چشم می خورد.

کد مطلب 2407049
  1. مجله مهر
  2. مجله مهر
۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

سلاح‌های‌جنگ‌های‌صلیبی‌در دست‌اوکراینی‌ها

سلاح‌های‌جنگ‌های‌صلیبی‌در دست‌اوکراینی‌ها

میدان استقلال اوکراین این روزها در حالی شاهد درگیری های شدید مخالفان دولت با پلیس است که معترضان از همه انواع سلاح های گرم و سرد برای حمله به نیروهای امنیتی استفاده می کنند.

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