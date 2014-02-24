مجله مهر: اگرچه که در 9ماهه اول سال امسال 11.99درصد از ازدواج های ایرانی میان دختران و پسران همسن صورت گرفته، 1.14درصد با اختلاف سنی بیشتر از 20سال و 26.19 درصد در فاصله سنی 3 تا 5سال ازدواج کرده اند اما این تناسب سنی 50سال قبل تفاوت زیادی با امروز داشت.

روزنامه اطلاعات در 27 دی ماه 1343 آماری از ازدواج های سال ارائه کرده و نوشته است: «۵۲ نفر از آقایان تا یکسال و یک نفر ۵۰ سال از زوجه مسن‌تر بوده‌اند. در عوض بین خانم‌ها نیز ۳ نفر تا یکسال و یک نفر بیش از ۳۰ سال از داماد مسن‌تر بوده است.»

اطلاعات نوشته است: به موجب آمار منتشره از طرف اداره آمار وزارت دادگستری در یکماهه مهرماه ۴۳ تعداد ۲۴۳۸ ازدواج در تهران انجام شده است. عروس خانم‌هایی که با مهریه بیش از یک میلیون ریال پای سفره عقد نشسته‌اند به ۳۲ نفر رسیده است!»

بیسوادها بیشتر ازدواج می‌کنند!

ترکیب جمعیتی عروس و دامادها هم یکی دیگر از مواردی بود که در آمارهای دادگستری توجه رسانه ها را جلب کرده بود: اطلاعات نوشت: «آمار مزبور نشان می‌دهد ۳۱۶ نفر از عروس و دامادها با هم قرابت نسبی داشته‌اند و مثل همیشه تعداد افراد تحصیلکرده‌ای که در این ماه ازدواج کرده‌اند خیلی کمتر از بی‌سوادان است، یعنی فقط ۱۴نفر مهندس، ۳۱ دکتر، ۱۲۹ نفر لیسانسیه و بعد به ترتیب ۲۹۷ نفر دیپلم کامل متوسطه، ۷۷۶ نفر دارای گواهینامه ۶ساله ابتدایی بوده و ۴۷۶ نفر فقط سواد خواندن و نوشتن داشته و بقیه یعنی ۷۱۵ نفر نیز به کلی بی‌سواد بوده‌اند. در ستون آمار مربوط به تحصیلات زوجه نیز همین موضوع به چشم می‌خورد. از بین خانم‌ها ۲ نفر دکتر، ۲۲ نفر لیسانس، ۱۹۸ نفر دیپلم کامل متوسطه و ۹۹۶ نفر بی‌سواد به خانه شوهر رفته‌اند و بقیه نیز عده‌ای فقط سواد خواندن و نوشتن و بقیه دارای گواهینامه ۶ ساله ابتدایی بوده‌اند.»

زن 30سال بزرگتر از مرد

اطلاعات ادامه داده است: «نکته جالب در آمار مزبور ازدواج آن عده از آقایان و خانم‌هاست که سن آنان از ۶۰ سال بیشتر است. تعداد این افراد در بین آقایان ۵۰ نفر و در بین خانم‌ها ۱۳ نفر می‌باشد. همچنین تعداد ۴۵ نفر کمتر از ۱۸ سال داشته و داماد شده‌اند و ۵۳۸ نفر از عروس و دامادها نیز از ۱۵ سال تمام کمتر داشته‌اند. اختلاف سن نیز در آمار مزبور مشخص شده است. ۵۲ نفر از آقایان تا یکسال و یک نفر ۵۰ سال از زوجه مسن‌تر بوده‌اند. در عوض بین خانم‌ها نیز ۳ نفر تا یکسال و یک نفر بیش از ۳۰ سال از داماد مسن‌تر بوده است.

مبلغ مهریه در ازدواج‌های مهرماه به استثنای ۸۲ نفر که بدون مهر به خانه شوهر رفته‌اند، از مبلغ یک ریال تا یک میلیون ریال به بالا می‌باشد. آمار مزبور نشان می‌دهد که مهریه ۷ نفر از یک ریال تا ۹۹ ریال و مهریه ۳۲ نفر از یک میلیون ریال به بالاست.»