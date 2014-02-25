توقف خودرویی با 450 کیلوگرم مواد مخدر

فارس: محمدرضا پرواز از کشف ۴۴۸ کیلوگرم مواد مخدر در محور کرمان به رفسنجان خبر داد و اظهار داشت: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

پرواز بیان داشت: مأموران پس از انتقال خودرو به پارکینگ در بررسی از این خودرو موفق به کشف ۱۹۸ کیلوگرم مواد مخدر تریاک و ۲۵۰ کیلوگرم مواد مخدر حشیش شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان خاطرنشان کرد: در این ارتباط راننده خودرو به هویت مشخص دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

وی عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و هر گونه انتقاد و پیشنهاد خود از عملکرد پلیس را به سامانه ۱۹۷ اعلام کنند.

