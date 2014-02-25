فارس: دکتر حسن روحانی به همراه چند تن از وزرا با هدف سفری سه روزه وارد مرکز استان هرمزگان شد.
این دومین سفر استانی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری کشور به یک استان است که پس از خوزستان محقق میشود.
جاسم جادری استاندار هرمزگان طی روزهای گذشته در تشریح برنامههای سفر رئیس جمهور به هرمزگان گفته است، روحانی علاوه بر دیدار مردمی در استادیوم تختی، دیدار با علمای شیعه و سنی، دیدار با خانوادههای شهدا و ایثارگران، دیدار با نخبگان و برگزیدگان ملت را نیز در دستور کار دارد.
وی گفته است: این سفر سه روزه خواهد بود و در آن بازدیدی از پروژههای عمرانی نیز صورت خواهد گرفت.
هرمزگان استانی ساحلی و در جنوب ایران واقع است، این استان 13 شهرستان دارد که 14 جزیره خلیج فارس از جمله جزائر سهگانه نیز تحت فرمانداریهای این استان کنترل و مدیریت میشود.
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