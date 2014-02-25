سوال از وزیر اطلاعات در مجلس

تسنیم: محمد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از سوال 41 تن از نمایندگان مجلس از حجتالاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات خبر داد و گفت: جمعی از نمایندگان سوالی را از وزیر اطلاعات طرح کردهاند که در مورد اقدامات این وزارتخانه در جلوگیری و برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی کشور است.
وی ادامه داد: این طرح سوال با 41 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد اما قطعا تعداد امضاهای این طرح افزایش مییابد.
متن کامل این سوال به شرح زیر است:
هیئت رئیسه محترم
خواهشمند است در اجرای ماده 193 آئیننامه داخلی، سوال اینجانبان از جناب حجتالاسلام محمود علوی وزیر محترم اطلاعات را برای بررسی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع فرمایید.
خلاصه سوال:
اقدامات شما در جلوگیری و برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی کشور چه بوده است؟
شرح سوال:
در مدت کوتاه تشکیل دولت یازدهم که امید میرفت دولت با حفظ محکمات انقلاب اسلامی و پرهیز از ناهنجاریهای سیاسی و فرهنگی در حوزه مسائل داخلی و خارجی و تقویت امنیت ملی و همبستگی انقلاب اسلامی گام بر دارد، متاسفانه مشاهده شد که در مصادیق ذیل امنیت ملی جمهوری اسلامی در مواردی تهدید، تضعیف و مورد بیمهری واقع شده است.
از جنابعالی که وزیر محترم اطلاعات دولت جمهوری اسلامی و عضو شورای عالی امنیت ملی کشور هستید و از اشراف لازم و مسئولیت در این حوزه نیز برخوردار هستید، لازم است با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این دغدغه ملت انقلابی که صاحبان اصلی این انقلاب هستند، پاسخ دهید:
1- دنبال نمودن عادیسازی رابطه با آمریکا که مصداق نظام سلطه است، توسط وزارت امور خارجه و شخص رئیسجمهور
2- بیان اینکه آمریکا کدخدای جهان است توسط مسئولین کشور و پرداختن عملی به این دیدگاه اشتباه
3- پیشنهاد درخواست نظرسنجی برای برقراری رابطه با آمریکا توسط مسئولین دولتی
4- اجابت خواستههای آمریکاییها در ممانعت از سفر هیئتهای فرهنگی و نظامی دیگر کشورها به ایران
5- ناتوان خواندن قدرت دفاعی کشور از سوی وزیر امور خارجه در سخنرانی دانشگاه تهران
6- ممانعت و عدم حمایت از برگزاری رزمایشهای موشکی نیروهای مسلح
7- عدم شفافیت مواضع مسئولین دولتی در موضوع رژیم حرامزاده صهیونیستی
8- عدم جدیت در حمایت از تفکر مقاومت در منطقه
9- تعهدات فراتر از قانون در موافقتنامه ژنو که باعث لطمه زدن به استقلال و امنیت کشور شده است
10- اقدامات و انتصابات در سازمان انرژی اتمی کشور که منجر به حذف نیروهای موثر و تبدیل تفکر و شعار "ما میتوانیم" به "ما نمیتوانیم" میشود
11- برخورد و ترور شخصیتی منتقدین به سیاستهای دولت در حوزههای داخلی و خارجی توسط مسئولین دولتی
12- قضایی نمودن فضای رسانههای عمومی که به نقدهای منصفانه از سیاستهای دولت میپردازند
13- بیتوجهی به راهبرد اقتصاد مقاومتی و اثربخشی جملاتی چون خزانه خالی است بر امنیت ملی کشور
14- شهادت و گروگانگیری فرزندان رشید ملت در مرزهای شرقی در حالی انجام میشود که در مرز مورد توجه واقع میشوند
15- عبور از خط قرمزهای دین و ارزشهای مذهبی در فضای فرهنگی که به دنبال آن اعتراض مراجع عظام را به همراه داشته است
16- عدم اعمال صلاحیتها در پاسخ استعلامها در واگذاری مسئولیتهای کلیدی و عدم توجه برخی از وزرا به پاسخ استعلامها در انتصابات
17- تهدیدات جدی در حوزه علم و فناوری با انتصاب افراد افراطی در دانشگاهها و امنیتی کردن فضای دانشگاهها
18- توزیع نامناسب سبد کالا که باعث هتک حرمت به مردم شریف ایران اسلامی و سوء استفاده رسانههای خارجی شد
19- بازگشت عناصری که در طرح براندازی نظام در فتنه 88 مشارکت فعال داشتند به مسئولیتها و پستهای مهم و کلیدی کشور
20- تهدید و زیر سوال بردن مجلس شورای اسلامی توسط مشاورین و معاونین رئیس جمهور که باعث اختلاف بین قوا میشود
21- عدم توجه به اساس وحدت و انسجام ملی که بر پایه اسلام و ایران عزیز میباشد و اتخاذ سیاستهایی مغایر با اصول توسط معاون اقوام رئیس جمهور محترم
وزیر محترم اطلاعات، این موارد تنها بخشی از مصادیقی بود که در این مدت امنیت و اقتدار ملی ایران اسلامی را تضعیف و تهدید نموده است و لازم است مشخص نمایید:
1- نقش اتاقهای فکر خارج از کشور و روابط دیرینه بعضی از عناصر موثر و تاثیرگذار امروز که سعی در بسیج کردن چهره مصادیق نظام سلطه، آمریکا و انگلیس دارند، در وقوع این حوادث و موارد ذکر شده در این زمان چقدر است؟ کما اینکه در زمان فتنه 88 نیز بخشی از اتاق فکر طرح براندازی، خارج از کشور بود.
2- جنابعالی که عضوی از شورای عالی امنیت ملی هستید برای جلوگیری و برخورد با این دغدغهها که تنها بخشی از دغدغههای مردم و نخبگان کشور است چه اقدامی نمودهاید؟ قطعا بر اساس وظایف تشریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اصول 86، 85، 77، 76، 90، 89، 152، 153 و 154 به آن توجه داده شده است، نمایندگان ملت به وظیفه تاریخی خود عمل خواهند کرد.
آقای وزیر، این سوالات جدی نمایندگان ملت از سر واقعبینی در عرصه داخلی و خارجی و مشاهدتهای عینی است و حمایت از دولت منتخب با شرط تمسک به محکمات انقلاب که توسط حضرت امام (ره) و ملت نستوه بیان شده است، جزو وظایف مسلم نمایندگان و همه نخبگان است.
دولت محترم اگر در عمل، تعهد خود را به آنچه که به آن سوگند خورده اثبات کند، همه ملت و افکار مثبت سیاسی از هر جریانی که باشند را پشت سر خود خواهد داشت.
طرح سوال ۴۱ تن از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
تسنیم: محمد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از سوال 41 تن از نمایندگان مجلس از حجتالاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات خبر داد و گفت: جمعی از نمایندگان سوالی را از وزیر اطلاعات طرح کردهاند که در مورد اقدامات این وزارتخانه در جلوگیری و برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی کشور است.
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