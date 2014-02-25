صدور برگ عبور به جای گذرنامه

ایسنا: سردار محمود صادقی در خصوص آمار صدور گذرنامه در سال جاری، گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور گذرنامه، 15درصد افزایش داشته است.
او گفت: این افزایش، به دلیل دو برابر شدن زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی، سفر حج عمره و تعطیلات سال نو میلادی نسبت به سال گذشته است که توانستیم بموقع، گذرنامه های درخواستی را صادر کنیم.
رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا در خصوص مسافران ایرانی که در خارج از کشور اسناد هویتی خود را گم میکنند و یا از آنان سرقت میشود، گفت: این افراد میتوانند به کنسولگریها و سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در آن کشور، مراجعه کنند.
صادقی ادامه داد: اگر مدت اقامت مسافران در کشور مورد نظر طولانی باشد، سفارتخانههای ایران، برای آنان گذرنامه صادر میکنند در غیر این صورت، برای مسافران برگ عبور صادر شده که میتوانند با آن، وارد کشور شوند؛ افراد پس از ورود به ایران، فقدان گذرنامه خود را اعلام و پلیس مهاجرت و گذرنامه به آن رسیدگی و سپس طی فرآیند قانونی نسبت به صدور گذرنامه جدید اقدام میکند.
صادقی به افرادی که فقدان گذرنامه خود را به پلیس اعلام کردهاند اما در مراحل صدور مجدد، گذرنامه آنان پیدا میشود، گفت: افراد پیدا شدن مدارک خود را پیش از خروج از کشور به ادارات گذرنامه استانها، اعلام کنند چرا که گذرنامههایی که با عنوان گمشده، در سیستم ثبت میشوند، اعتبار ندارند.
او گفت: در صورت مفقود شدن دیگر اسناد هویتی افراد در خارج از کشور، سفارتخانههای ما به بانک ثبت احوال دسترسی دارند و پس از اثبات و احراز هویت، برای آنان گذرنامه یا برگ عبور صادر میکنند.
رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی از صدور برگ عبور برای مسافرانی که گذرنامه خود را در خارج از کشور گم کرده و یا از آنان سرقت شده خبر داد.
ایسنا: سردار محمود صادقی در خصوص آمار صدور گذرنامه در سال جاری، گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور گذرنامه، 15درصد افزایش داشته است.
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