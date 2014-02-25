خانه ملت: محمد علی اسفنانی در خصوص قطع فیلترشکن ها توسط کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه و عدم دسترسی دانشجویان به سایت های علمی اظهار کرد:کار گروه به دنبال راهکاری هست که تا آنجا که ممکن است بحث فیلترینگ را به حداقل برسانند به حدی که سایت های علمی برای دانشجویان قابل دسترس باشند.

نماینده مردم فریدونشهر، فریدن و چادگان ادامه داد:گاهی از ناحیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی در خواست‌هایی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به کار گروه ارسال می‌شود که عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه آن‌ها را بررسی می‌کند.

وی با بیان این که مراکزعلمی و دانشگاهی برای دریافت اینترنت بدون فیلتر درخواستشان را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کنند عنوان کرد: پس از بررسی در صورتی که دارای شرایط باشند اینترنت بدون فیلتر به آنان ارائه می‌شود و ورود و فعالیت افراد را کنترل نمایند.

اسفنانی بیان کرد:اگر امکان این باشد که بتوان فضاها را به نحوی مدیریت کرد که صفحه مجرمانه‌اش فیلتر شود و بقیه صفحات قابل استفاده باشد این بهترین راه حل برای بحث فیلترینگ کشور است.

وی با بیان این که هنوز فضای مجازی و اینترنت از این تواممندی برخوردار نیست تصریح کرد: در جلسه ای که با مسئولین داشتیم آن‌ها اعلام کردند که در تلاش هستند تا به روش‌های مختلف و با استفاده از تکنولوژی روز صفحات که دارای مصادیق مجرمانه هستند را حذف نمایند.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابراز کرد: این کار باعث می‌شود تا کسانی که درصدد استفاده صحیح از اینترنت هستند در حقشان اجحاف نشود.

وی به ذهنیت موجود در جامعه مبنی بر بسته بودن تمام فضاهای مجازی در ایران اشاره کرد و گفت: در بعضی کشورها فیلترینگ به صورت الکترونیکی شده و دیگر نیاز به کار انسانی و کارشناسان زیاد ندارد و با تعریف مصادیق مجرمانه در سیستمشان این اقدام را انجام می‌دهند.

نماینده مردم فریدونشهر، فریدن و چادگان بیان کرد:در کشورهای غربی فیلترینگ به صورت خانگی است به طوری که در سیستم نام کاربری و پسورد برای بزرگ خانواده تعریف شده و آن تصمیم می‌گیرد که اعضا خانواده می‌توانند به کدام سایت دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی اینترنت در ایران است باید امکانات را طوری فراهم کند که دیگر نیازی به فیلترینگ نباشد و انشاء الله به زودی این امر محقق می‌شود.

اسفنانی درباره سخنان اخیر دکتر اخوان عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی دیروز،امروز،فردا مبنی بر هوشمند نبودن سیستم فیلترینگ کشور افزود:این حرف قابل پذیرش نیست و اگر یک جایی این کار را به صورت دستی انجام می‌دهد ناچار است ضمن این که اراده بر این است به سمت هوشمند شدن فیلترینگ کشور حرکت کند.

وی با بیان این که متاسفانه هنوز امکانات لازم در کشورمان فراهم نشده است افزود: هنوز نتوانستیم فناوری داخلی را به حدی که بتواند فیلترینگ به صورت هوشمند انجام شود ارتقاء دهیم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌ها را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:دیدگاه کار گروه تعیین مصادیق در بحث فیلترینگ این است که تا جایی که امکان وجود داشته باشد سایتی فیلتر نشود.

وی در خصوص صحبت‌های اخیر مشاور فرهنگی مبنی بر رفع فیلتر فیس بوک با تغییر در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه بیان کرد:سخنان ایشان در این باره نادرست است چرا که این شبکه اجتماعی یا وی چت زمانی فیلتر شد مصادیق مجرمانه در آن دیده شد که به علت عدم امکان پالایش بخش مورد نظر مجبور به فیلتر کامل شد.

نماینده مردم فریدونشهر، فریدن و چادگان عنوان کرد:اپلیکیشن های موبایل تا زمانی که مصادق مجرمانه نداشته باشند هیچگاه فیلتر نمی‌شود اما در غیر این صورت کار گروه به ناچار به اعمال فیلترینگ بر اساس قانون می‌شود.

عضو کارگروه تعییین مصادیق مجرمانه در پایان یاد آور شد: وظیفه این کارگروه ایجاد فرهنگ نیست بلکه تعیین مصادیق مجرمانه لذا باید سازمان و ارگان های مربوط در این زمینه باید اقدام کنند.