وزیر نفت : سبد سوخت خودروها در تهران باید اصلاح شود

ایرنا: ˈبیژن نامدار زنگنه ˈ که روز سه شنبه در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران سخن می گفت با اشاره به ضرورت اصلاح سبد سوخت خودرو ها در تهران گفت: اولویت با جایگاه های سی ان جی و ال پی جی است.

وی از شهرداری تهران خواست با کمک به اصلاح این سبد تا آخر فروردین 93 طرح های خود دراین زمینه را ارائه دهد.

وزیر نفت با بیان اینکه عزم دستگاههای دولتی و رییس جمهوری برای رفع آلودگی جزم شده است گفت : مجلس شورای اسلامی نیز اختیارات وسیعی برای بهینه سازی و کاهش آلودگی هوا به دولت داده است.

وی درادامه افزود : شورای شهر تهران می تواند در زمینه اصلاح ناوگان حمل ونقل عمومی در تهران کمک موثری کند.

زنگنه با بیان اینکه دولت در زمینه آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ حساس شده است تصریح کرد:این وضعیت قابل تداوم نیست و باید تغییرات جدی در آن انجام شود.

وی اظهارکرد : یکی از دلایل اصلی آلودگی هوای تهران و کلان شهر ها میزان کیفیت سوخت و خودرو ها است .

شماره گذاری خودروهای شخصی گازوئیلی

وی با بیان اینکه از سال 93 بنزین تولیدی واحد پتروشیمی توزیع نمی شود افزود : باید بنزین وارد شود و قرار نیست بنزینی از پتروشیمی ها گرفته و توزیع شود.

زنگنه تاکید کرد در زمینه سوخت وظیفه خود را در مورد تهران، کرج و شهر های بزرگ انجام می دهیم.

وی اظهار کرد:شرکت نفت هزینه خرید واگن های مترو که ظرفیت حمل و نقل مسافر را افزایش دهد براساس قرارداد بیع متقابل پرداخت می کند.

آمادگی دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل

وزیر نفت تاکید کرد : دولت آمادگی دارد که ناوگان حمل و نقل را نوسازی و یا ناوگان تاکسیرانی کشور را عوض کند.

وی افزود : وزارت نفت تمام تلاش خود را برای کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل عمومی تهران و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی بکار می گیرد.

زنگنه با بیان اینکه با توجه به جابجایی سه میلیون مسافر در روز و توان افزایش این تعداد به هفت میلیون مسافر گفت: وزارت نفت حاضر است تمام هزینه های کاهش مصرف سوخت را به شهرداری پرداخت کند.

وی در ادامه با بیان اینکه موتورسیکلت ها از آلاینده کننده های هوای تهران هستند افزود:وزارت نفت واردات و ساخت موتور سیکلت برقی برای کاهش آلایندگی ها در دستور کار قرار می دهد.

زنگنه تاکید کرد با توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی و آمادگی دولت،این وزارتخانه آمادگی هر گونه همکاری را دارد.

وی با بیان اینکه مترو با حداکثر توان ،مسافران را جابجا می کند گفت: هیچ محدودیتی برای بازپرداخت تعهدات وجود ندارد.

ایجاد جایگاههای تک تلمبه ای درکشور

وزیر نفت با بیان اینکه وضعیت جایگاه های عرضه بنزین در کشور نامطلوب است گفت : باید بدون کاهش استاندارد های ایمنی جایگاه های تک تلمبه ای برای توزیع سوخت ایجاد شود.

وی افزود:راه اندازی 200 تا 250 جایگاه تک تلمبه ای کاهش آلایندگی ناشی از سوخت را در بر دارد.

مقررات ناظر بر ساخت و ساز در تهران جدی گرفته شود

وزیر نفت همچنین با اشاره به مقررات ناظر بر ساخت و ساز در شهر تهران با توجه به کاهش مصرف انرژی گفت: این مقررات باید جدی گرفته شود چرا که بسیاری از مشکلات در زمینه مصرف انرژی برطرف می شود.

وی افزود: مصرف انرژی در کشور و شهر تهران بسیار بالاست و با این مقررات مصرف کاهش می یابد.

زنگنه با اشاره به سیستم های نوین تولید برق در ساختمان گفت:این سیستم ها تا 80 درصد مصرف انرژی را کاهش می دهد که حاظریم در این زمینه نیز بخشی از سرمایه گذاری را تامین کنیم.

موزه علوم و تکنولوژی نفت در تهران راه اندازی شود

وزیر نفت با بیان اینکه موزه علوم و تکنولوژی نفت وجود ندارد گفت: محل مناسبی در یکی از بوستان ها برای احداث این موزه در نظر گرفته شود.