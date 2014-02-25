شکنجه زن ایرانی در آلمان

روزنامه ایران: عامل این اقدام جنون‌آمیز که جنجال ساز شده بود با ترک خاک آلمان فراری شد تا این که با انتشار عکس و خبر جنایت خونین وقتی به ایران آمد از سوی پلیس دستگیر شد.

روز 30‌ اکتبر سال 2012 میلادی- 9 آبان‌ماه سال 91- ماجرای وحشتناکی در آپارتمان کوچک مادر و دختری ایرانی در محله «شوند برگ» برلین رخ داد.

مردی انتقامجو که یک‌ماه می‌شد از «بنفشه» جدا شده بود به این خانه رفت، دخترک 10 ساله را در اتاقی با دست و پاهای بسته زندانی کرد سپس زن وحشتزده را هدف یکی از هولناک‌ترین شکنجه‌ها قرار داد و نه تنها چشمانش را کور کرد بلکه اعضای بدن و صورتش را هدف ضربات چاقو قرار داد و وی را نیمه‌جان و خون‌آلود رها کرده و پا به فرار گذاشت.

بنفشه که هنوز می‌توانست ناله کند در حالی که دخترش با شنیدن جیغ‌های وی به اغما فرو رفته بود از سوی یک دوچرخه‌سوار که از پشت پنجره طبقه اول ساختمان ناله‌های بنفشه را شنیده بود از مرگ حتمی نجات یافت اما صدمات ناشی از این انتقامجویی بی‌رحمانه به‌اندازه‌ای زیاد بود که پلیس آلمان در سطح گسترده‌ای به تعقیب مرد آشنا که «امید» نام داشت و با وجود تولد در بغداد به همراه خانواده‌اش سال‌ها در ایران زندگی کرده، سپس مقیم آلمان شده بود پرداخت.

«امید» خاک آلمان را ترک کرده و هیچ ردپایی از وی در دست نبود، مطبوعات خارجی عکس این مرد فراری و بنفشه را انتشار دادند و گروه ترجمه شوک روزنامه ایران نیز روز 21 آبان‌ماه سال 91 جزئیات سرنوشت زن ایرانی با عکس «امید» را در سطح ایران انتشار داد.

هیچ‌کس نمی‌دانست مجرم فراری در کجای جهان زندگی زیرزمینی‌ دارد و هنوز هیچ شکایتی در دستگاه قضایی ایران و نزد پلیس صورت نگرفته بود تا این که یک مرد از آشنایان «امید» که جزئیات حادثه را در روزنامه ایران خوانده بود با پلیس آگاهی تهران تماس گرفت و ادعا کرد «امید» از ترکیه به ایران آمده و بعد از چند روز که در ارومیه بود سوار بر اتوبوس راهی تهران شده است.

همین کافی بود تا پلیس آگاهی پایتخت با دستور بازپرس سپیدنامه از شعبه 10 دادسرای امور جنایی تهران وارد عمل شده و «امید» که سوار بر اتوبوس با خیالی آسوده می‌خواست به تهران رفته و نزد بستگانش باشد ساعت چهار عصر 26 آبان‌ماه سال 91 دستگیر شد.

«امید» که از سرعت عمل پلیس تعجب کرده بود در بازجویی‌ها به افسر پرونده گفت: بنفشه همسرم است، وقتی رفتارهایش تغییر کرد و خواست جدا شویم احساس کردم پای مردی در میان است به‌خاطر همین تصمیم گرفتم از وی انتقام بگیرم و دست به این کار زدم و بعد فرار کردم.

با دستور بازپرس سپیدنامه، مجرم فراری در خاک آلمان روانه زندان شد و تحقیقات ادامه پیدا کرد تا پرونده به مرحله صدور قرار مجرمیت رسید.

بازپرس جنایی تهران برای این‌که عمق حادثه مشخص شده و صدمات بنفشه با معاینه در پزشکی قانونی تهران تحت تجزیه و تحلیل علمی و کارشناسی قرار گیرد تا میزان و چگونگی مجازات مشخص شود، در اقدامی برون‌مرزی این زن را به خاک ایران احضار کرد.

بنابر این گزارش، یک مقام آگاه گفته است بنفشه در تماس با دادسرا و پلیس عنوان داشته ‌حاضر است به ایران بیاید و خواستار اشد مجازات برای عامل حمله وحشت‌آور شده است.