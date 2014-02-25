نتیجه دیدار ظریف و ضرغامی

نسیم آنلاین: محمدجواد ظریف بعد از دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرصت بسیار خوبی بود که بنده به همراه معاونین وزارت خارجه در خدمت آقای ظرغامی و معاونین محترم ارشد صدا و سیما بودیم و بحث های خوبی مطرح شد، گفت: نحوه کار ما در حوزه سیاست خارجی و پیگیری اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و همینطور محورهای عمده‌ای که در مذاکرات هسته ای دنبال میکنیم و برنامه ریزی‌هایی که داریم و چگونگی اطلاع رسانی در حوزه سیاست خارجی و هسته ای را در این جلسه مورد بحث قرار دادیم.

او گفت: دوستان عزیز صدا و سیما دیدگاه‌های ما درباره موضوعات مختلف را شنیدند و امیدواریم رابطه نهادینه‌ای در این جلسه بین دو دستگاه ایجاد شده باشد.

ظریف همچنین گفت: قرار شد این گفتگوها بصورت نوبه‌ای در صدا و سیما و وزارت خارجه برگزار شود.