نتیجه دیدار ظریف و ضرغامی

نسیم آنلاین: محمدجواد ظریف بعد از دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرصت بسیار خوبی بود که بنده به همراه معاونین وزارت خارجه در خدمت آقای ظرغامی و معاونین محترم ارشد صدا و سیما بودیم و بحث های خوبی مطرح شد، گفت: نحوه کار ما در حوزه سیاست خارجی و پیگیری اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و همینطور محورهای عمدهای که در مذاکرات هسته ای دنبال میکنیم و برنامه ریزیهایی که داریم و چگونگی اطلاع رسانی در حوزه سیاست خارجی و هسته ای را در این جلسه مورد بحث قرار دادیم.
او گفت: دوستان عزیز صدا و سیما دیدگاههای ما درباره موضوعات مختلف را شنیدند و امیدواریم رابطه نهادینهای در این جلسه بین دو دستگاه ایجاد شده باشد.
ظریف همچنین گفت: قرار شد این گفتگوها بصورت نوبهای در صدا و سیما و وزارت خارجه برگزار شود.
وزیر امور خارجه بعد از دیدار با ضرغامی گفت: در این جلسه محورهایی که در مذاکرات هستهای دنبال میکنیم و همچنین چگونگی اطلاع رسانی در حوزه سیاست خارجی و هستهای مورد بررسی قرار گرفت. قرار شد این گفتگوها بصورت نوبهای در صدا و سیما و وزارت خارجه برگزار شود
نسیم آنلاین: محمدجواد ظریف بعد از دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرصت بسیار خوبی بود که بنده به همراه معاونین وزارت خارجه در خدمت آقای ظرغامی و معاونین محترم ارشد صدا و سیما بودیم و بحث های خوبی مطرح شد، گفت: نحوه کار ما در حوزه سیاست خارجی و پیگیری اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و همینطور محورهای عمدهای که در مذاکرات هسته ای دنبال میکنیم و برنامه ریزیهایی که داریم و چگونگی اطلاع رسانی در حوزه سیاست خارجی و هسته ای را در این جلسه مورد بحث قرار دادیم.
نظر شما