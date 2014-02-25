تسنیم: حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به تمدید مهلت ثبتنام داوطلبان کنکور سراسری سال 93 در مرحله دوم، گفت: براساس برنامه زمانی پیشبینی شده داوطلبان آزمون سراسری سال 93 که به دلایل مختلف تاکنون برای ثبتنام در آزمون سراسری دورههای روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمهحضوری، مجازی و بینالمللی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه آزاد(برای رشتههای پذیرش با آزمون)، دانشگاه پیام نور(آموزش از راه دور) و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سال 1393 موفق به ثبتنام نشدهاند با در نظر گرفتن زمان تمدید تا 14 اسفندماه مهلت دارند نسبت به ثبتنام خود در این آزمون اقدام کنند.
وی افزود: داوطلبان برای ثبتنام و اطلاع از نحوه ثبتنام در این آزمون میتوانند با مراجعه به سایت سنجش آموزش کشور به شرح مندرج در اطلاعیه این سازمان که از روز 28 بهمنماه در سایت این سازمان قرار گرفته و در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه 28 بهمن و 5 اسفند سال 92 قرار گرفته نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
توکلی با اشاره به آمار ثبتنام کنندگان در مرحله دوم ثبتنام آزمون سراسری سال 93، گفت: تا ساعت 8 صبح امروز 65 هزار و 766 نفر در مرحله دوم ثبتنام آمزون سراسری سال 93 ثبت نام کردند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: داوطلبانی که در مرحله اول در این آزمون ثبتنام کردهاند نیز تا 14 اسفندماه مهلت دارند با مراجعه به سایت، اطلاعات ثبتنامی خود را در این زمینه ویرایش کنند.
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