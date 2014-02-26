ایسنا: محسن بهرامی ارض اقدس با اعلام این که 500 هزار فرد متوفی در کشور یارانه دریافت میکنند! گفت: در حال حاضر بر اساس آمار رسمی بالغ بر 77 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه دریافت میکنند. این در حالی است که بیش از جمعیت سرشماری شده در کشور یارانه نقدی واریز میشود.
وی با اشاره به اینکه با اظهارنامههایی که قرار است تا پایان اسفند ماه توزیع شود افرادی که با شناسنامههای تکراری یا شناسنامههای دیگر یارانه دریافت میکنند شناسایی میشوند خاطرنشان کرد: درصورت هر گونه سوء استفاده براساس تصمیم مجلس پر کردن اظهارنامه دروغ تا سه برابر جریمه دارد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که کمپین "نه به یارانه" در چه مرحلهای است و چه تعداد از افراد از دریافت یارانه انصراف دادهاند خاطرنشان کرد: آمار دقیقی از آن در دست نیست اما بیانیهها و اطلاعیههای صادر شده از سوی گروه های مختلف نظیر هنرمندان، طرفداران محیط زیست، اتاق بازرگانی و جمعیتهای مختلف بیانگر این موضوع است که آمار انصراف دهندگان از یارانه در حال افزایش است.
وی با تاکید بر اینکه پیشبینی میشود با اعلام سطح درآمدی که دولت مشخص میکند تعداد یارانه بگیرها مشخص میشود بیان کرد: با اعلام سقف درآمدی، کسانی که بیش از این سقف درآمد کسب میکنند یارانه دریافت نمی کنند.
به گفته بهرامی، کاهش تعداد یارانه بگیرها باعث میشود که توان دولت افزایش یافته و کشور در مسیر آبادانی، حرکت و سیاستهای جبرانی تقویت شود. همچنین مسائلی نظیر بیمه همگانی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل نیز توسعه می یابد و این موضوع منوط به این است که افراد در فرم های خود اظهاری از دریافت یارانه انصراف دهند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که در این راستا چه سطح درآمدی در دولت در نظر گرفته شده است گفت: سطح درآمدی در شهرهای مختلف و در شهرها نسبت به روستاها متفاوت است و هنوز دولت درباره رقم دقیق آن تصمیم نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا میزان ثروت و سرمایه نیز ملاک پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی میشود خاطرنشان کرد: نگاه ثروتمند و پولدار نگاهی است که در دولت قبل القا شده است و اگر کسی از دریافت یارانه انصراف دهد ثروتمند و سرمایهدار تلقی نمیشود.
بهرامی با اشاره به اینکه حتی در صورت انصراف، مردم نباید واهمهای از رسیدگی به مسائل، اموال و دارایی های خود داشته باشند بیان کرد: این اتفاقات به هیچ عنوان رخ نداده و کسانی که یارانه نمیگیرند پولدار تلقی نمیشوند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت بنا ندارد در زندگی خصوصی مردم تفحص کند، خاطرنشان کرد: تنها در این شرایط و کاهش تعداد یارانه بگیرهایی که نیازی به این مبالغ ندارند میتوان یارانه درمان، سلامت و امثال آن را افزایش داد.
وی در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که اگر افراد از دریافت یارانه نقدی خود انصراف دهند از سایر یارانههایی که دولت عرضه میکند نیز محروم میشوند یا خیر گفت: وقتی میزان پرداخت یارانه نقدی محدود شود هزینههای درمان کاهش، بهداشت عمومی افزایش و با توسعه حمل ونقل عمومی هزینههای اضافی از دوش خانوارها برداشته می شود.
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