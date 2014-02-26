ایسنا: در متن نامه کارگردان مجموعه «کلاه قرمزی» آمده است:
«من که گفته بودم علاقهمند نبودم امسال «کلاه قرمزی» بسازم؛ دلایلش را بخواهید خواهم گفت روسا صدایمان کردند با ما جلسه گذاشتند و بخاطر رفتار غیرحرفهای زیر مجموعه خود ما را دلجویی کردند. قرار شد کار را با همه سختی و کمبود زمان اجرا کنیم. فعالیت را شروع کردیم و همه آمدند هزینه کردیم اما روسا هر چه دستور میدهند کار پیش نمیرود !!!؟؟
گویا کسانی در تلویزیون مثل روسا و مردم علاقمند به این مجموعه نیستند. از تلویزیون عذرخواهی میکنم امکان ادامه همکاری با آنان را ندارم. این برنامه را به شکل دیگر برای مردم عرضه خواهم کرد؛ امسال تلویزیون برنامه «کلاه قرمزی ۹۳» ندارد. شبکه خصوصی هم نداریم. مجبوریم آنرا نسخه به نسخه چاپ کنیم و به دست مردم برسانیم.
ایرج طهماسب»
مدیر شبکه دو سیما روز سهشنبه در نشست خبری اعلام برنامههای نوروز ۹۳، اعلام کرد: سری جدید «کلاه قرمزی» از شبکه دو سیما پخش میشود.
خبر ساخت «کلاه قرمزی» برای نوروز 93 در حالی از سوی مدیر شبکه دو سیما عنوان شد که پیش از این ایرج طهماسب به خبر ساخت مجموعه «کلاه قرمزی» برای نوروز 93 که در بخشهای خبری سیما عنوان شد، واکنش نشان داده بود.
طهماسب در بخشی از این نامهی قبلیاش آورده بود: اینجانب - ایرج طهماسب - در طول یک سال گذشته، هیچ جلسهای با هیچ مدیری از سازمان صداوسیما نداشتهام و نمیدانم وقتی صحبت و قراری گذاشته نشده است، چرا باید شایعه تولید و پخش «کلاه قرمزی 93» از اخبار سراسری پخش شود.
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