فارس: طبق گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به دوم اسفندماه سال جاری قیمت 2 گروه مواد خوراکی کاهش، 5 گروه افزایش و 4 گروه ثابت بود.

گروه کالایی لبنیات در یک ماه گذشته 0.1 درصد، میوه‌های تازه 5.6 درصد، سبزی تازه 1.9 درصد، گوشت قرمز 1.4 درصد و گوشت مرغ 8.6 درصد افزایش داشته است.

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای شیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 0.3 درصد افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

بهای تخم مرغ معادل 0.6 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 85 تا 108 هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای تمام اقلام این گروه بین 1.8 درصد تا 6.1 درصد کاهش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

این هفته در میادین زیر نظر شهرداری لوبیا سبز عرضه نمی‌شد و بادنجان عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای انگور معادل 0.1 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.2 تا 4.1 درصد افزایش داشت.

در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 7.5 ، کدو سبز 3.7 و لوبیا سبز 2.6 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.3 تا 12.7 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 1.8 درصد و گوشت مرغ 2.4 درصد افزایش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله 0.4 درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل 0.1 درصد کاهش یافت و بهای شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

همچنین قیمت برنج 0.3 و حبوب 4.4 درصد کاهش نشان می دهد. قیمت تخم مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی نسبت به هفته مشابه ماه قبل ثابت بوده است.

در یک سال گذشته قیمت لبنیات 22.2 ، تخم مرغ 22.5، برنج 34، حبوب 17.5، میوه‌های تازه 31.8، سبزی‌های تازه 72.5، گوشت قرمز 17.5، گوشت مرغ 6.4، قند و شکر 29.8، چای 1.7 و روغن نباتی نیز 29.9 درصد افزایش قیمت داشته است.