خبرآنلاین: سیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه 125مبنی بر بروز آتش سوزی در ساختمان مسکونی 5 طبقه، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 19:57 سه شنبه شب آتش نشانان ایستگاه های 22، 95 و گروه امداد و نجات 6 را به همراه نردبان و تشک نجات به محل حادثه در خیابان نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی، میدان پارس اعزام کرد.

به گفته ملکی، با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه یک ساختمان 5 طبقه 10واحدی دیده می شد که در طبقه پنجم آن یکی از واحدها به علت نامعلومی دچار آتش سوزی شده و 5 نفر از اعضای خانواده که یک مرد و 3 خانم به همراه یک کودک 5 ساله درون دود و آتش گرفتار شده بودند. همچنین بر اثر دود گرفتگی شدید 20 نفر از اعضای ساختمان نیز در راهروها و منازل خود محبوس شده و قادر به خروج نبودند.

در این حادثه ، گروه اول آتش نشانان با رعایت کامل نکات ایمنی و تجهیز خود به دستگاه های تنفسی توانستند همه افراد را بدون هیچگونه آسیبی از ساختمان دود گرفته خارج و به بیرون از ساختمان انتقال دهند. گروهی دیگر از آتش نشانان نیز با ایمن سازی محل حادثه و بکارگیری تجهیزات خاموش کننده و لوله های آبرسانی توانستند آتش سوزی را قبل از گسترده شدن و سرایت به اطراف مهار و خاموش کنند.

علت وقوع این آتش سوزی از سوی کارشناسان آتش نشانی تهران در دست بررسی است.