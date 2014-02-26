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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

مخالفت مجلسی‌ها با زوج‌وفردشدن جاده‌چالوس 

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارنظرهای رئیس راهنمایی و رانندگی درباره طرح زوج و فرد کردن جاده چالوس گفت: نمایندگان استان‌های مازندران و البرز به شما چنین اجازه‌ای نمی‌دهند.

ایسنا: عزیز اکبریان در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک عید باستانی نوروز گفت: سردار مومنی! ما به شما ارادت داریم اما باید وظیفه خود را به درستی انجام دهید و بدانید که راهنمایی و رانندگی همه کاره کشور نیست و اظهارنظرهای شما درباره طرح زوج و فرد کردن جاده چالوس غیرکارشناسی است چرا که این موضوع بار امنیتی دارد و مردم 300 روستا در این محور زندگی می‌کنند. بنابراین نمایندگان استان البرز و مازندران به شما چنین اجازه‌ای نخواهند داد.
اکبریان همچنین در خصوص تکمیل اتوبان شهید همت و فاز اول اتوبان تهران شمال به وزیر راه و شهرسازی تذکر داد.

کد مطلب 2407097

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