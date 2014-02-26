خطر نقص ژنتیکی و انقراض برای گوزن زرد و یوز ایرانی

ایسنا: شهابالدین منتظمی افزود: البته با تدابیری که برای حفظ این گونهها اندیشیده شده، خوشبختانه این گونهها وضع چندان وخیمی ندارند. البته برخی دیگر از گونهها مانند قوچ و میش جزیره کبودان هستند که در آینده نه چندان دور دچار مشکلات ژنتیکی خواهند شد. اما خوشبختانه در حال حاضر عدد و جمعیت آنها به اندازهای است که میتوانند با یکدیگر آمیزش کنند.
وی ادامه داد: راهکار اصلی سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ غنای ژنتیکی، اجرای طرح جامع مدیریت حیاتوحش است که طرح آن تدوین شده و آماده اجراست.
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در حال حاضر برخی گونههای کشور به دلیل بحرانهای مختلف از جمله نابودی زیستگاهها و کاهش جمعیت دچار مشکلات ژنتیکی بسیاری هستند که آنها را آسیبپذیر کرده است.
به گفته منتظمی، خالص شدن ژنتیک به دلیل نبود تنوع ژنتیکی، ممکن است باعث تولد حیوانات ناقص و یا از بین رفتن صفات مقاومتی آنها شود که این امر میتواند آنها را به سمت انقراض پیش ببرد.
وی با بیان اینکه حفظ زیستگاهها تنها راه حفظ ژنتیک حیوانی کشور است، افزود: اگر علاوه بر حفظ زیستگاهها، مدیریتها یکپارچه اعمال شود و تنوع ژنتیکی حیوانات نیز آنالیز شود، میتوان با جلوگیری از روند تکثیر حیواناتی که دارای ژنهای معیوب هستند، از ادامه این روند جلوگیری کرد.
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مدت زمان از بین رفتن غنای ژنتیکی گونههای حیوانی کشور، اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که ممکن است آغاز این روند در برخی گونهها به 100 هزار سال پیش برسد. اما متاسفانه با تخریب زیستگاهها و آسیب زدن به جمعیتهای حیاتوحش، این روند را شتاب دادهایم و اگر این اتفاقات باید در 100 سال آینده رخ میداد، شاهدیم که اکنون اتفاق افتاده است.
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