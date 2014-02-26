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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۲

هوای تهران هنوز آلوده است

شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای امروز تهران را برای گروه های حساس ناسالم اعلام کرد.

خبرآنلاین: طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص امروز صبح روی عدد 126 ایستاده است. دیروز شرایط بهتر و شاخص روی عدد 103 بود. حد استاندارد آن شاخص 100 است. همچنین آلاینده کننده شاخص، ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون است.

در این شرایط توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیمارستان قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.

در جدول زیر، آلوده ترین مناطق تهران را می بینید:

 
محدوده منطقه شهری شاخص
شهرداری منطقه 15 15 148
پارک شکوفه 14 147
پارک قائم 18 146

در جدول زیر، پاک ترین مناطق تهران نسبت به دیگر مناطق آورده شده است:

محدوده منطقه شهری شاخص
پونک 5 87
گلبرگ 8 104
دانشگاه صنعتی شریف 2 114

 

 
کد مطلب 2407103

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