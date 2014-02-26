هوای تهران هنوز آلوده است

خبرآنلاین: طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص امروز صبح روی عدد 126 ایستاده است. دیروز شرایط بهتر و شاخص روی عدد 103 بود. حد استاندارد آن شاخص 100 است. همچنین آلاینده کننده شاخص، ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون است.

در این شرایط توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیمارستان قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.

در جدول زیر، آلوده ترین مناطق تهران را می بینید: