هوای تهران هنوز آلوده است

خبرآنلاین: طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص امروز صبح روی عدد 126 ایستاده است. دیروز شرایط بهتر و شاخص روی عدد 103 بود. حد استاندارد آن شاخص 100 است. همچنین آلاینده کننده شاخص، ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون است.
در این شرایط توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیمارستان قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.
در جدول زیر، آلوده ترین مناطق تهران را می بینید:
|محدوده
|منطقه شهری
|شاخص
|شهرداری منطقه 15
|15
|148
|پارک شکوفه
|14
|147
|پارک قائم
|18
|146
در جدول زیر، پاک ترین مناطق تهران نسبت به دیگر مناطق آورده شده است:
|محدوده
|منطقه شهری
|شاخص
|پونک
|5
|87
|گلبرگ
|8
|104
|دانشگاه صنعتی شریف
|2
|114
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