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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۶

آغاز به‌کار نمایشگاه‌های بهاره در تهران

رئیس اتاق اصناف کشور گفت: از امروز تا ۱۷ اسفندماه ۴ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در تهران افتتاح شد و فروش فوق‌العاده کیف،کفش،پوشاک در سراسر کشور آغاز شده است که فقط در صنف پوشاک کشور ۲۰۰۰ واحد صنفی فروش فوق‌العاده خود را با ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف آغاز کرده‌اند. 

فارس: قام نوده فراهانی در مراسم آغاز به کار نمایشگاه‌های بهاره در شهر تهران اظهارداشت: این نمایشگاه‌ها از امروز آغاز و تا 17 اسفندماه ادامه خواهند داشت.

وی افزود: کیف، کفش و پوشاک و 25 درصد تخفیف و مواد غذایی با 10 تا 12 درصد تخفیف در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق اصناف کشور گفت: کلیه کالاهای عرضه شده در نمایشگاه‌های بهاره تولید داخل هستند و هیچگونه کالای چینی یا خارجی در این نمایشگاه‌ها عرضه نمی‌شوند.

وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته با بانک توسعه تعاون، دستگاه‌های ATM و دستگاه POS در نمایشگاه‌های بهاره نصب شده است.

رئیس اتاق اصناف کشور گفت: فروش فوق‌العاده کیف، کفش و پوشاک با 10 تا 15 درصد تخفیف در سراسر کشور آغاز شده است و در شهر تهران 2 هزار واحد صنفی اقدام به عرضه پوشاک با تخفیف‌های ذکر شده می‌کنند.

کد مطلب 2407107

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