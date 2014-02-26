فارس: قام نوده فراهانی در مراسم آغاز به کار نمایشگاههای بهاره در شهر تهران اظهارداشت: این نمایشگاهها از امروز آغاز و تا 17 اسفندماه ادامه خواهند داشت.
وی افزود: کیف، کفش و پوشاک و 25 درصد تخفیف و مواد غذایی با 10 تا 12 درصد تخفیف در اختیار مردم قرار میگیرد.
رئیس اتاق اصناف کشور گفت: کلیه کالاهای عرضه شده در نمایشگاههای بهاره تولید داخل هستند و هیچگونه کالای چینی یا خارجی در این نمایشگاهها عرضه نمیشوند.
وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته با بانک توسعه تعاون، دستگاههای ATM و دستگاه POS در نمایشگاههای بهاره نصب شده است.
رئیس اتاق اصناف کشور گفت: فروش فوقالعاده کیف، کفش و پوشاک با 10 تا 15 درصد تخفیف در سراسر کشور آغاز شده است و در شهر تهران 2 هزار واحد صنفی اقدام به عرضه پوشاک با تخفیفهای ذکر شده میکنند.
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