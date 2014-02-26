تسنیم: به گزارش روابطعمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، محسن حاجیاسماعیلی افزود: متقاضیان میتوانند جهت خرید بلیت اینترنتی به نشانی www.mosaferyar.ir یا www.payaneh.ir و همچنین سایر سایتهای استانی و سایتهای اختصاصی شرکتهای حمل و نقل مسافر مراجعه کنند.
وی تصریح کرد:پیشفروش حضوری بلیت در محل پایانههای عمومی مسافر و همچنین دفاتر مرکزی و دفتر فروش بلیت شرکتهای مسافربری تعدادی از دفاتر متمرکز در سطح شهر صورت میگیرد و نظارت بر نحوه عملکرد آنها توسط بازرسان ادارات کل استانی انجام میشود.
وی با اعلام این که 1100 دفتر در پایانهها و مراکز شهری خدمات سفرهای نوروزی را به مسافران ارائه میدهند، اظهار کرد: باتوجه به هماهنگیهای به عمل آمده در زمینه بهکارگیری حداکثر ظرفیت ناوگان تحت پوشش شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مسافربری، تعداد 19 هزار و 500 دستگاه اتوبوس که غالباً از نوع VIP و ویژه هستند، 35 هزار و 900 دستگاه مینیبوس و 35 هزار و 800 دستگاه سواری کرایه به منظور جابهجایی مسافران نوروزی تأمین و تجهیز شدهاند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری با بیان اینکه طرح جابجایی مسافران نوروزی از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین سال آینده ادامه دارد، افزود:طرح ارتقای ایمنی سفرهای نوروزی مشتمل بر تمهیدات لازم در جهت سرویسدهی مناسب و مطلوب به هموطنان عزیز از سوی این سازمان تهیه و جهت اجرا به کلیه ادارات حمل و نقل و پایانههای سراسر کشور ابلاغ شد و امید است با همکاری سایر سازمانهای خدماتدهنده به مسافران در جادهها، امر جابهجایی روان و ایمن مسافران در ایام نوروز فراهم شود.
: مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اعلام اینکه پیشفروش اینترنتی بلیت اتوبوسهای بینشهری از ۱۱ اسفندماه آغاز میشود، گفت: پیشفروش حضوری بلیت اتوبوس در سراسر کشور نیز از ۱۸ اسفند آغاز میشود.
تسنیم: به گزارش روابطعمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، محسن حاجیاسماعیلی افزود: متقاضیان میتوانند جهت خرید بلیت اینترنتی به نشانی www.mosaferyar.ir یا www.payaneh.ir و همچنین سایر سایتهای استانی و سایتهای اختصاصی شرکتهای حمل و نقل مسافر مراجعه کنند.
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