جزییات قتل جوان ایرانی در استرالیا

ایسنا: برگ آخر زندگی این جوان ایرانی طی یک درگیری در روزهای آخر بهمن در جزیره مانوس، با شلیک یک گلوله، ورق خورد ...
رضا در نزاعی خونین که اواخر بهمنماه سال جاری در جزیره مانوس اتفاق افتاد و منجر به زخمی شدن 62 پناهجو شد، به قتل رسید.
در پی وقوع این حادثه، سفارت استرالیا در ایران اعلام کرد که «برای انتقال جسد رضا براتی پناهجوی 23 ساله کشته شده ایرانی در جزیره مانوس با مقامات دولتهای پاپوآ گینهنو و ایران در حال رایزنی است.» همچنین سفارت استرالیا با خانواده این پناهجوی کشته شده نیز در تماس است.
هنوز زمان انتقال پیکر وی به ایران مشخص نیست و پیگیریها در این زمینه ادامه دارد.
رضا براتی توانسته بود به اندونزی سفر کند و میخواست به طور غیرقانونی وارد استرالیا شود. وی در کریسمس 2013 با قایقی به همراه 51 ایرانی و 13 کرد دستگیر شد و در 27 آگوست به اردوگاه اجباری جزیره مانوس منتقل شد.
پس از این حادثه، مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه ایران در دیدار با سفیر استرالیا در تهران مراتب اعتراض و ناخشنودی دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به بدرفتاری و اعمال خشونت منجر به قتل یک ایرانی اعلام کرد.
سید حسین میرفخار در این دیدار بار دیگر آمادگی دولت ایران درباره نحوه انجام همکاری مشترک در جهت مدیریت روند امور مهاجران با استرالیا را اعلام کرد.
همچنین بسیاری از مردم استرالیا در شهرهای بزرگ این کشور مانند ملبورن، سیدنی، بریزبین، هوبارت، آدلاید و کانبرا با شعار «چراغی در تاریکی بیافروز» و با روشن کردن شمع، یاد پناهجوی ۲۳ ساله ایرانی را گرامی داشتند.
بر اساس سیاست جدید دولت استرالیا از 19 جولای 2013 هر پناهجوی غیرقانونی که به استرالیا بدون اخذ ویزا و با قایق میرسد، به هیچ وجه نمیتواند وارد استرالیا شود و در اینباره هیچ راهی وجود ندارد و باید به اردوگاههای آماده شده برای پناهجویان جزیره پاپوآگینه نو منتقل شود، با وجود اعلام قاطع دولت استرالیا مبنی بر این که پناهجویان غیر قانونی به هیچ وجه نمیتوانند وارد استرالیا شوند، چندی پیش پال فالی، سفیر استرالیا در تهران در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اعلام کرده بود که ایران بالاترین آمار مهاجرت غیرقانونی به استرالیا را دارد
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