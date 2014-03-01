فارس: بابک زنجانی در روز 9 دی ماه امسال با دستور بازپرس پرونده رسیدگی کننده بازداشت شد.

با توجه به گذشت 2 ماه از صدور قرار بازداشت موقت روز گذشته این قرار به پایان می‌رسید و برای جویا شدن آخرین وضعیت بابک زنجانی به سراغ یک منبع اگاه رفتیم.

این مسئول قضایی در پاسخ به فارس درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: این فرد آزاد نشده و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.

وی گفت: تغییری در وضعیت بازداشت بابک زنجانی تا این لحظه صورت نگرفته است.

به این ترتیب بازداشت موقت بابک زنجانی وارد ماه سوم شده و قرار صادره برای این فرد تمدید شده است.

اما نگاهی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نشان می‌دهد که در جرائم کیفری قرار بازداشت موقت به مدت 4 ماه است و پس از آن بازپرس می‌تواند با اعلام ادله و احساس ضرورت قرار بازداشت موقت را تمدید کند.

اما درخصوص جرائم غیر کیفری قانون می‌گوید متهم حداکثر دو ماه با قرار بازداشت موقت خواهد بود و پس از آن باید از سوی قاضی برای وی تعیین تکلیف شود.

هرچند در خصوص جرائم غیر کیفری هم این اختیار به قاضی داده شده است که با توجه به ضرورت و ادله موجود این قرار را تمدید کند.

پیش از این خبرگزاری فارس در روز 6 دی ماه پیش‌بینی کرده بود که به علت نوع بدهی و عدم توافق میان بابک زنجانی و وزارت نفت درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌اش قرار نامبرده تمدید خواهد شد.