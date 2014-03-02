باشگاه خبرنگاران: عظیم بابایی با اشاره به استقبال مردم از زیرگذر چهارراه ولیعصر اظهار داشت: باتوجه به تأثیرات مثبت زیرگذر چهارراه ولیعصر بر کاهش ترافیک این منطقه که در براساس آمار تا حدود 35 درصد از ترافیک این چهارراه را کم و سرعت عبور ماشین‌ها را افزایش داده است طرح‌های دیگری نیز در همین راستا در حال مطالعه است.



شهردار منطقه 6 ادامه داد: زیرگذر چهارراه ولیعصر تجربه خوبی بود در حالی که یک محیط مدرن و خاص را در زیرگذر فراهم کرده است کارهای فرهنگی نیز در آن انجام می‌شود.



بابایی در ادامه بیان داشت: تاکنون بیش از 5/99 درصد عابرین پیاده چهارراه ولیعصر ساماندهی شده‌اند و درصد ناچیز باقی نیز به دلیل عدم آشنایی است که به زودی به 100درصدی خواهد رسید.



به گفته شهردار منطقه 6 طرح‌های دیگری از این نوع زیرگذر در میدان هفت تیر و میدان ولیعصر(عج) نیز در حال مطالعه و بررسی است که در گام اول می‌بایست مصوبه شورا را برای آنها کسب کنیم که تایید و تخصیص اعتبار لازم بلافاصله آغاز خواهد شد.



بابایی با اشاره به راه اندازی مرحله نهایی آسانسورهای زیرگذر چهارراه ولیعصر خاطر نشان کرد: آسانسورهای زیرگذر چهارراه ولیعصر در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال راه اندازی است و پیش از پایان سال به صورت قطعی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.