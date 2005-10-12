دستگاههاي اجرايي موظف به صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غيرعملياتي شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين مصوبه هيات دولت؛ بالاترين مقام هر دستگاه اجرايي را موظف كرده است تا پايان آبان ماه، نشست فوق العاده مجمع عمومي خود را برگزار كرده و نسبت به اصلاح بودجه پيشنهادي دستگاه ذيربط بر اساس بندهاي اين مصوبه اقدام كند.

دستگاههاي اجرايي در بازنگري بودجه هاي پيشنهادي خود، بايد روشهاي ارتقاء بهره وري را اعمال كنند، هزينه ها و بويژه پاداش مديران را تعديل نمايند.

تعطيلي دفاتر نمايندگي و شعب غير ضرور دستگاهها در داخل و خارج از كشور را در رديف برنامه هاي پيش بيني شده خود قرار دهند، سفرها و ماموريتهاي داخلي و خارجي را به موارد ضروري محدود سازند.

هزينه هايي مانند جشن و پذيرايي، سيمنارها و گردهمايي ها، چاپ و تبليغات و خدمات قراردادي شامل مشاوره و حق وكالت را كاهش دهند.

اين دستگاهها همچنين موظف هستند در بررسي مجدد بودجه پيشنهادي، هزينه هاي اجاره ساختمان و دارايي هاي ثابت خود را تعديل كنند.

هزينه هاي سوخت و آب و برق و ارتباطات را حداكثر به ميزان هزينه هاي مصوب بودجه يا عملكرد سال 1383 كاهش دهند، دارايي هاي ثابت استهلاك پذير و غير عملياتي مازاد بويژه ساختمان و خودرو را به فروش برسانند و به منظور انجام پرداختهاي تعهد شده و كاهش هزينه ها، منابع مالي خود را به صورت بهينه مديريت كنند.