ایسنا: تهیه‌کننده مجموعه «کلاه قرمزی» خاطرنشان کرد: جای تاسف دارد که مدت‌هاست شاهد خبری کذب حاشیه‌ای درخصوص اختلاف مبلغ قراردارد تا دیگر موارد حاشیه‌ای پیرامون اختلاف با سیما بدون هیچ‌گونه مستند و واقعیتی هستیم و شک نکنید هر پروژه تلویزیونی در سیما ممکن است تا رسیدن به شرایط مطلوب طرفین نیاز به جلسات کارشناسی و ارائه مستندات باشد که پروژه «کلاه قرمزی» هم مستثنی از دیگر پروژه‌ها نیست.

او ادامه داد: بهترین کار انجام شده با توجه به زمان از دست رفته که نشدن پروژه را قطعی کرده بود با همت آقایان طهماسب، جبلی و قطعا کلیه گروه سازنده با قبول تعهد نسبت به مردم، بچه‌ها و هواداران این مجموعه در سخت‌ترین شرایط تولید بخصوص در ایام کامل تعطیلات نوروزی ما نشدن پروژه را به شدن تبدیل کردیم تا بتوانند همانند سال‌های گذشته شادی و نشاط را به ارمغان بیاورند.

مدرسی تاکید کرد: به عنوان تهیه‌کننده، طبق روال سال‌های گذشته پیگیر رکورد تماشاگران و موفقیت بیشتر مجموعه هستم و خواهم بود. فراخوان نیروهای جدید و متخصص در حوزه‌ی کودک و نوجوان برای حضور در این مجموعه و همکاری هنرمندان بنام سینما و تلویزیون و ورود دو شخصیت جدید عروسکی به این مجموعه، شرایط توفیق بیش از پیش این پروژه را فراهم ساخته است.

تهیه‌کننده «کلاه قرمزی» با تشکر از مدیران ارشد صداوسیما برای حل مشکل تولید و پخش نوروزی این مجموعه، گفت: جا دارد از شخص آقای ضرغامی و دکتر دارابی کمال تشکر را داشته باشم؛ به دلیل آنچه سعه صدر و درایت مدیریتی درخصوص حل و فصل مسائل و از سوی دیگر انرژی مثبت به گروه سازنده است که شبانه‌روز در تلاش رسیدن پروژه به زمان موعد هستند.

مدرسی خطاب به بینندگان «کلاه قرمزی» گفت: منتظر بهترین و پربیننده‌ترین برنامه نوروزی 93 باشید و مژده به کلیه هواداران این مجموعه می‌توانند از هفته آینده تمام مطالب، عکس‌ها و خبرهای جدید را فقط از سایت رسمی کلاه قرمزی مطالعه کنند.