ایسنا: سردار محمدرضا مهماندار افزود: با توجه به پیش‌بینی بار ترافیکی در 20 محور مواصلاتی کشور در ایام نوروز و به جهت روانسازی آمد و شد در آنها و سهولت تردد مسافران نوروزی پلیس‌راه کشور محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ویژه‌ای برای تردد خودروها در نوروز 93 در نظر گرفته است.

وی با اشاره به این که تردد انواع موتورسیکلت در ایام طرح نوروزی در تمامی آزادراهها وبزرگراهها و محورهایی که ضرورت ایجاب کند، ممنوع است، افزود: همچنین در تمامی محورهای برون شهری که در ایام طرح نوروزی ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌شود عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختنی و فاسد شدنی از این امر مستثنی است.

وی با تاکید بر این که محدودیت‌های پیش‌بینی شده با توجه به بار ترافیکی قابل تغییر خواهد بود از رانندگان خواست در سفرهای نوروزی حتما با ماموران پلیس‌راه در جاده‌ها همکاری کنند و از انجام تخلفاتی همچون سبقت غیرمجاز، تردد در شانه خاکی و تردد در لاین مخالف به صورت دنده عقب و تخلفات حادثه‌ساز به طور جدی پرهیز کنند چرا که ماموران پلیس‌راه برابر دستور صادره با این گونه تخلفات که موجب انسداد محور می‌شود به طور جدی برخورد می‌کنند.

وی با تاکید بر این که مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن 120 و 882555555 به طور شبانه‌روزی آماده اعلام آخرین وضعیت راه‌های کشور است خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از وضعیت محور مورد نظر خود مطلع شوند.

وی در عین حال محدودیت‌های تردد در ایام نوروز را به شرح زیر اعلام کرد:

جاده چالوس

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج -چالوس ممنوع است و تردد انواع وسیله نقلیه در محور کرج -چالوس از ساعت 12 روزهای چهارم، هشتم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم فرودین تا ساعت 3 بامداد روزهای بعد از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 15 تا 3 بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه می شود ضمن اینکه تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 17 تا 24 روز 12 فروردین از میدان امیرکبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

جاده هراز

در جاده هراز نیز تردد انواع تریلر ممنوع بوده و تردد انواع کامیون و کامیونت از ساعت 12 روز سه شنبه 27 اسفند تا ساعت یک بامداد پنجم فروردین و از ساعت 6 روز هفتم فروردین تا ساعت یک روز شنبه نهم فروردین و از ساعت 12 روز یازدهم فروردین تا ساعت 12 ظهر 16 فروردین از تهران به آمل ممنوع است.

همچنین تردد انواع وسیله نقلیه در محور هراز از ساعت 13 روزهای 4، 8 ،14 و 15 فروردین تا یک بامداد روزهای بعد از رودهن به آبسک ممنوع بوده و تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 15 روزهای فوق تا یک بامداد روزهای بعد از آبسک تا رودهن یکطرفه می شود.

جاده فیروزکوه

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 12 روز سه شنبه 27 اسفند تا ساعت یک بامداد روز پنجم فروردین و از ساعت 6 روز پنجشنبه هفتم فروردین تا ساعت یک روز شنبه 9 فروردین ماه و از ساعت 12 روز دوشنبه 11 فروردین تا ساعت 12 ظهر روز شنبه شانزدهم فروردین از تهران به قائم شهر و مسیر برگشت ممنوع است.

جاده قدیم قزوین - رشت

تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملان مواد سوختنی و فاسدشدنی از ساعت 12 روز سه شنبه 27 اسفند تا ساعت یک بامداد روز پنجم فروردین و از ساعت 12 روز پنجشنبه هفتم فروردین تا ساعت یک روز شنبه نهم فروردین و از ساعت 12 روز دوشنبه 11 فروردین تا 8 صبح 16 فروردین از قزوین به رشت ممنوع است.

محور قدیم ساوه - همدان

تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملان مواد سوختنی و فاسدشدنی از ساعت 12 روز سه شنبه 27 اسفند تا ساعت یک بامداد روز پنجم فروردین ممنوع بوده و از ساعت 12 روز پنجشنبه هفتم فروردین تا یک بامداد نهم فروردین و همچنین از ساعت 12 ، 11 فروردین تا ساعت 12 شانزدهم فروردین از ساوه تا سه راهی دخان و محور برگشت ممنوع است.

جاده اردبیل - آستارا، اردبیل – سراب، خلخال به اسالم

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای یکم و دوازدهم تا پانزدهم فروردین در این محورها ممنوع است.

جاده اردبیل - سرچم

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای 27، 28 و 29 اسفند و روزهای اول و دوازده تا 15 فروردین در این جاده ممنوع است.

جاده قوچان - مشهد، مشهد- نیشابور و سبزوار

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای 27، 28 و 29 اسفند و یکم و 12 تا 15 فروردین و همچنین از ساعت 7 تا 12 ظهر روز شانزدهم فروردین در این جاده ها ممنوع است.

محور چمن بید - بجنورد - شیروان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای 27، 28 و 29 اسفند و اول و 12 تا 15 فروردین و همچنین از ساعت 7 تا 12 ظهر روز 16 فروردین در این جاده ممنوع خواهد بود.

محور بانه - سقز، سنندج- مریوان، مریوان- سنندج

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای 27، 28 و 29 اسفند و اول و 12 تا 15 فروردین در این جاده ممنوع خواهد بود.

جاده یزد- طبس

بر اساس اعلام پلیس راه تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 ، 28 اسفندماه تا ساعت 24 چهارم فروردین و همچنین از ساعت 7 صبح 11 فروردین ماه تا ساعت 24 روز جمعه 15 فروردین ممنوع است.

جاده گلوگاه - گرگان - جنگل گلستان - چمن بید

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای 27، 28 و 29 اسفند و اول و 12 تا 15 فروردین و همچنین از ساعت 7 تا 12 ظهر روز 16 فروردین در این جاده ممنوع خواهد بود.

جاده‌های اصلی استان بوشهر

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 7 ، 27 اسفند تا ساعت 24 پنجم فروردین ماه و همچنین از ساعت 7 صبح روز 12 فروردین تا ساعت 24 روز جمعه 15 فروردین ماه در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع است.

محورهای اصلی استان اصفهان

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 7 ، 27 اسفند تا ساعت 24 پنجم فروردین ماه و همچنین از ساعت 7 صبح روز 12 فروردین تا ساعت 24 روز جمعه 15 فروردین ماه در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع است.

جاده گچساران - بهبهان، گچساران - نورآباد و یاسوج - بابامیدان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای 27 تا 29 اسفند و روزهای یکم و 12 تا 15 فروردین در این جاده ها ممنوع خواهد بود.

محور سلفچگان- قم، جاده قدیم کاشان- قم و جاده قدیم تهران- قم

تهران انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای چهارم، پنجم و 13 تا 15 فروردین در این جاده ها ممنوع است.

محور بندرعباس - سیرجان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای 27 تا 29 اسفند و روزهای یکم و 12 تا 15 فروردین در این جاده ها ممنوع خواهد بود.

جاده سیرجان - بافت

تردد انواع تریلر و کامیون به جز حاملان مواد سوختنی و فاسدشدنی از ساعت 7 تا 24 روزهای 12 تا 15 فروردین در این جاده ممنوع است.

محور ایذه - شهرکرد

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 24 روزهای 26 تا 29 اسفند و روزهای یکم و 12 تا 15 فروردین در این جاده ها ممنوع خواهد بود.

جاده زابل - زاهدان، زاهدان نهبندان، زاهدان- خاش

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 15 تا 21 روزهای 27 تا 29 اسفند همچنین روزهای یکم، هفتم، هشتم، 14 و 15 فروردین در این جاده ممنوع می باشد.

تردد انواع تریلر از ساعت 5 تا 22 روز چهارشنبه 13 فرودین از تمامی محورهای اصلی استان سیستان و بلوچستان ممنوع است.

محدودیتهای جابجایی محموله‌های ترافیکی

جابجایی محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور دریافت کرده اند از روز سه شنبه 27 اسفند تا پایان پنجم فروردین و همچنین از 12 فروردین تا پایان روز جمعه 15 فروردین ممنوع است. همچنین برای روزهای ششم، هفتم ، 10 و 11 فروردین صرفا محموله‌های ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی بر اساس تشخیص مرجع صادرکننده، مجوز عبور محموله می گیرند.

محورهایی که ممنوعیت انواع وسیله نقلیه باربری در آنها انجام می شود رفت و آمد وسایل نقلیه از ساعت 24 تا 7 صبح روز بعد در این جاده‌ها مجاز است مگر اینکه به علت مسایل فنی و ترافیکی با تشخیص رئیس پلیس راه استان امکان تردد وسیله نقلیه موقتا وجود نداشته باشد.

ورود تمامی خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور از روز سه شنبه 27 اسفند تا ساعت 7 روز سه شنبه 5 فروردین و همچنین از ساعت یک بامداد روز 12 فروردین تا ساعت 24 روز 15 فروردین ماه ممنوع است. این در حالیست که این خودروها در سایر ایام محدوده زمانی نوروز صرفا در ساعات روز مجاز به تردد هستند و در ساعات شب باید در محل های ایمن بین راهی توقف کنند.

لازم به ذکر است تمامی محدودیت‌های یاد شده در هر دو مسیر رفت و برگشت اعمال می‌شود.