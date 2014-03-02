ایرنا: علی جنتی که صبح امروز(یکشنبه) در اتاق بازرگانی تهران سخنرانی می کرد، با اعلام این خبر در پاسخ به سوالی گفت: در گذشته شکایتی از سوی وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه نگاران صورت گرفته بود که بر اساس آن دادستانی این انجمن را پلمپ کرده بود.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شد وزارت اطلاعات شکایت خود را از این انجمن پس بگیرد که این کار را انجام داده است.

جنتی گفت: بخشی از مشکل این انجمن مربوط به بخش رسانه ای آن است که در اختیار وزارت ارشاد است؛ بخش دیگری نیز مربوط به وزارت کار است که آنها نیز مشکل خاصی ندارند.