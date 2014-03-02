ایسنا: عباس آخوندی در حاشیه ششمین کنفرانس تامین مالی در جمع خبرنگاران درباره چگونگی تغییر قیمت‌های مربوط به حمل و نقل در پی اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: سه جلسه کارگروه حمل و نقل تشکیل و مقرر شده آثار اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر حوزه حمل و نقل را بررسی کنیم و به کارگروه انرژی گزارش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع عمده‌ای که دنبال می‌کنیم نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده‌ای در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری است.

مهمترین بخش سخنان آخوندی:

-ناوگان باری ایران بسیار فرسوده است و میزان مصرف سوخت این ناوگان 1.5 برابر حد استاندارد است و در حوزه ایمنی نیز مشکلات اساسی وجود دارد.

-این وضعیت در مورد ناوگان مسافری نیز صادق است، در چنین شرایطی نوسازی ناوگان به طور جدی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در این راستا برنامه‌ای را تهیه و به رییس‌جمهور ارائه کنیم تا اهداف قانون برنامه محقق شود.

-در آستانه اجرای قانون هستیم و هنوز چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل و مسکن مشخص نشده است، امسال تغییر قیمت‌ها انجام نشده و در سال آینده ابلاغ می‌شود. در این راستا هنوز بررسی‌ها قطعی نشده و قبل از رسیدن به نتیجه قطعی در این باره اظهار نظر نمی‌کنند.

-متنوع‌سازی قیمت بلیت هواپیما ربطی به کارگروه هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد و حکم ماده 161 قانون برنامه پنجم است که باید در سال 90 اجرایی می‌شد. تمام محاسبات را انجام داده‌ایم و امیدواریم اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم از اردیبهشت سال آینده آغاز شود.

-پروژه آزادراه تهران - شمال را به طور جامع بررسی کردیم و در این راستا مذاکراتی را با رییس بنیاد مستضعفان داشتیم که برنامه تسریع برای اجرای این پروژه را ارائه و اعلام کنند که چگونه می‌خواهند این پروژه را اجرا کنند یا اینکه دولت برنامه دیگری اتخاذ کند. مذاکرات در حال انجام است، پروژه آزادراه تهران - شمال بسیار پیچیده است و مشکلات فنی و حقوقی دارد.

