فارس: قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران درباره پرونده حادثه اتش سوزی در خیابان شهید مدنی گفت: این پرونده در دادسرا بررسی می‌شود گفت: تا پایان سال نتیجه این پرونده مشخص خواهد شد.

او همچنین درباره پرونده خاوری نیز گفت: با توجه به جابجایی رخ داده در محل سکونت خاوری موضوعی پیش آمد که محاکمه این فرد به سال آینده موکول شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: این پرونده از ان زمان که به دادسرا رفته هنوز برنگشته است و من اطلاعی از آن ندارم.

قاضی سراج درباره فروش اموال مه آفرید خسروی نیز گفت: تلاش می‌کنیم تا هر کدام از اموال وی به درستی قیمت گذاری شود تا کسی در این مسیر متضرر نشود.

او همچنین درباره تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در سازمان بازرسی نیز گفت: ملزومات این کمیته را آماده کرده‌ایم و در برنامه سال آینده خود گنجانده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده آب پردیس نیز گفت: گروه های متخصص برای بررسی پرونده در نظر گرفته شده‌اند. البته باید بگویم این موضوع را به شکل موردی بررسی نخواهیم کرد بلکه پرونده را به صورت ویژه بررسی کرده‌ایم و در آینده نیز اطلاع رسانی خواهیم کرد.