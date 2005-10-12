آماده دريافت اسامي وزيران باقيمانده هستيم// مجلس در خدمت به كشور يار و ياور دولت است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دكتر حداد عادل كه در نشست مشترك اعضاي هيات دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل نهاد رياست جمهوري سخن مي گفت، با مثبت ارزيابي كردن برگزاري اين جلسات نتايج و دستاوردهاي حاصل از آن را براي كشور و ملت با اهميت خواند.

وي با اشاره به اينكه روند بررسي طرحها و لوايح در مجلس قوت و سرعت گرفته است، اظهار داشت من اطمينان مي دهم فارغ از جناح بندي هاي سياسي مجلس شوراي اسلامي يار و ياور دولت در خدمت به كشور است.

حداد عادل افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهترين مرجع و جايگاه آگاهي يافتن از مشكلات و مطالبات مردم براي رئيس جمهور و اعضاي دولت مي باشند.

رئيس مجلس ارائه نقطه نظرات مردم به مسئولين توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را انتقال واقعيت ها و در چارچوب ايفاي وظايف نمايندگي بر شمرد.

حداد عادل خاطر نشان ساخت: هدف ما تقويت دولت و كشور است و در مرحله تشكيل و تكميل ساير اعضاي كابينه آماده دريافت اسامي وزراي باقيمانده هستيم.

وي افزود: مجلس قصد زياده خواهي و يا سهم خواهي ندارد و تنها به فكر كمك به دولت مي باشد.

رئيس مجلس با ارائه پيشنهادي به رئيس جمهور در جهت تعامل واقعي و بهتر مجلس و دولت خواستار تشكيل جلسات منظم رئيس جمهور و اعضاي دولت با كميسيونهاي مجلس و مجامع استاني نمايندگان شد.

وي اظهار داشت: با برنامه ريزي منظم رئيس جمهور محترم در طول سال با هر كميسيون تخصصي مجلس 2 مرتبه و با حضور وزراي ذيربط و با مجامع نمايندگان استانها يكبار جلساتي را بمنظور ارائه نقطه نظرات خود داشته باشند.

اين گزارش حاكي است؛ دكتر حداد عادل در ادامه سخنان خود به بيان نقطه نظرات اعضاي كميسيونهاي مختلف پرداخت.

همچنين در ابتداي اين نشست شش نفر از نمايندگان مجلس به ارائه ديدگاههاي خود پرداختند.

سيد رضا نورزاده نماينده اسفراين به نمايندگي از سوي "فراكسيون خط امام (فراكسيون اقليت)"، در سخنان خود به استفاده از تدابير و تجربيات مديران به منظور پرهيز از هزينه هاي آزمايش و خطا، توجه به جوانگرايي، مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد سيستماتيك با آن و توجه ويژه به مشكلات بورس اشاره كرد.

سيد محمد ميرمحمدي نماينده قم و رئيس "فراكسيون وفاق و كارآمدي" با بيان ضرورت و اهميت تعامل دولت و مجلس بويژه در تصويب لوايح و طرحهاي اثربخش بر استفاده دولت از تذكرات و انتقادات و عدم رنجش از نظرات افراد خيرخواه تاكيد كرد.

وي همچنين خواستار تحقق عدالت محوري و انجام اقدامات اساسي در جهت اجراي عدالت، رسيدگي به مشكلات حوزه هاي انتخابيه، ساماندهي مديريت استانها، تقويت معاونت هاي اجتماعي استانداريها و توجه به مسايل اقتصادي گرديد.

سخنران بعدي اين نشست، محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس و رئيس "فراكسيون اصولگرايان" بود كه در سخنان خود استفاده دولت از اختيارات قانوني براي تحقق شعارهاي خود را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت همه احساس وظيفه مي كنيم تا با تمام توان خود به دولت كمك كنيم.

وي افزود: كمي نگران كسري بودجه هستيم كه انشاء الله با برنامه ريزي خوب دولت قابل حل خواهد بود.

نايب رئيس مجلس افزود: بايد از تجربيات گذشته بطور صحيح بهره گرفت و بدون لحاظ كردن مسايل سياسي و جناح بندي ها كارها و اقدامات انجام گرفته دولتهاي گذشته را ارزش گذاري واقعي بكنيم و از ارزش گذاريهاي سياه وسفيد پرهيز كنيم.

باهنر اظهار اميدواري كرد با استقرار كامل دولت شاهد خدمات شايسته دولتمردان به مردم، جامعه و نظام باشيم.

خانم عفت شريعتي نماينده مردم مشهد نيز با اشاره به لزوم اصلاح نگرش و عدم نگاه جنسيتي به زنان در كشور، اجرائي شدن مصوبات مجلس در خصوص زنان را حائز اهميت دانست.

وي همچنين خواستار تغيير نگرش جنسيتي در تصميم گيري هاي كشور، پرداختن عملي به رفع مشكلات زنان شاغل و توجه به زنان خانه دار كشور كه در توليد ناخالص ملي سهم بسزائي دارند گرديد.

دكتر علي عباسپور نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات نيز در سخنان خواستار معرفي وزير آموزش و پرورش به مجلس كسب راي اعتماد گرديد.

وي روشن وضعيت اجراي اصل 30 قانون اساسي مبني بر رايگان بودن مدارس دولتي كه متاسفانه در برخي ازمناطق با اخذ شهريه توسط مديران مواجه گرديده است را يكي از مسايل مهم و مبتلا به آموزش و پرورش كشور دانست.

نگراني از روند جهت دهي دانشگاههاي كشور به سمت بافت غير دولتي، روشن شدن موضوع چگونگي بهره دهي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، جايگاه تحقيقات در دانشگاهها ولزوم تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تشكيل بنياد ملي نخبگان از ديگر موضوعات مطرح شده توسط دكتر عباسپور در اين نشست بود.

حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا فاكر نماينده مشهد و رئيس كميسيون اصل نود مجلس، آخرين نماينده سخنران اين نشست بود كه در سخنان خود احساس مسئوليت همه مسئولين در برابر مردم، خدا و دين را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت تصميمگيري هاي ما در سرنوشت مردم تاثير گذار خواهد بود.

وي افزود: كشور ايران مملكتي خوب، با آبرو، ثروتمند، با امكانات فراوان و نيروي سرشار از جواني توام با فهم و تقوا است كه همه بايد قدر آن را بدانيم و به آنان خدمت كنيم.