ذخیره کالاهای اساسی برای مقابله با تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی

تسنیم: سیدجواد تقوی با تاکید بر ذخیره سازی کالاهای اساسی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نیز لزوم نظارت و بازرسی در این زمینه گفت : هدف از بسته نظارت و بازرسی جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت کالا و خدمات و نیز ایحاد ثبات و آرمش در بازار است.

به گفته او ایجاد فضای رقابتی ، شفاف سازی و حمایت از تولیدات داخل و کنترل و نظارت بر موجودی کالا از دیکر اهداف اقدامات نظارتی وبازرسی است.

تقوی گفت: در این زمینه سه اقدام کلی را تدارک دیده ایم که پایش بازار یکی از این اقدامات است و به تامین وجود کالا در بازار ، مسیر توزیع کالا و قیمت برمی گردد.

اقدامات نظارتی یکی دیگر از تاکیدات تقوی بود که وی در این خصوص گفت : با هماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزه تامین ، توزیع و قیمت و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تشکلها و اصناف در این زمینه اقدامات نظارتی با موفقیت انجام می پذیرد.

به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده برخورد قانونی و رسیدگی به شکایات مردم در راستای اقدامات کنترلی صورت می گیرد.