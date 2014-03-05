یک پلنگ دیگر کشته شد

ایسنا: احمد دباغیان، صبح امروز (14 اسفند) گفت: یگان حفاظت محیط‌زیست و پلیس‌آگاهی استان با حکم و نیابت قضائی موفق شدند یک شکارچی غیرمجاز که گونه های مختلف حیات وحش را شکار کرده بود، کشف و دستگیر کنند.

او گفت: در این عملیات از این شکارچی غیرمجاز، پوست یک قلاده توله پلنگ، تاکسیدرمی یک راس مرال ماده، سر تازه یک راس میش، تاکسیدرمی سر یک راس مرال نر، تاکسیدرمی یک راس قوچ، تاکسیدرمی قرقاول پنج طاقه، تاکسیدرمی کبوتر جنگلی یک قطعه، تاکسیدرمی دراج یک قطعه، تاکسیدرمی کاکایی یک قطعه، تاکسیدرمی چنگر یک قطعه، تاکسیدرمی فلامینگو یک قطعه، پوست یک راس آهو، شاخ مرال یک جفت، شاخ و جمجمه قوچ یک عدد، لاشه یک طاقه قرقاول، لاشه دو قطعه مرغابی، گوشت قوچ و میش، گوشت مرال، قطار فشنگ،800 عدد فشنگ ساچمه‌زنی و گلوله‌زنی، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی 270 و دو قبضه اسلحه ساچمه‌زنی کشف شد.

دباغیان جریمه کشف پوست پلنگ را 50 میلیون ریال بیان کرد و گفت: این شکارچی غیرمجاز برای طی مراحل قانونی در بازداشت به سر می‌برد.

