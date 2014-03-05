فارس: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پس از جلسه امروز هیات وزیران در جمع خبرنگاران با اعلام خبر انتخاب علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی و با بیان اینکه مبلغ یارانه در سال آینده تغییر نمی‌کند، گفت: یارانه نقدی خانوارها این ماه تا 20 اسفند واریز می شود

حقوق این ماه 15 اسفند واریز می‌شود

وی با بیان اینکه حقوق این ماه همه کارمندان 15 اسفندماه واریز می‌شود و هر ساله مردم این موقع مشکل پول داشتند ادامه داد: همه اقدامات دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارمندان و کاهش نرخ تورم است.

افزایش 20 درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان در سال آینده

نوبخت همچنین درباره وضعیت حقوق شاغلین و بازنشستگان در سال 93 اظهار داشت: با تصویب هیات دولت حقوق شاغلین و بازنشستگان در سال آینده 20 درصد افزایش یافت.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که اگر قسط اول اموال بلوکه شده را ایران دریافت نکرده بود چرا بانک مرکزی اعلام وصول کرد، گفت:اعتراض ها در این خصوص ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند.

طیب‌نیا نماینده عارف در دولت است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقادات عارف از روحانی تصریح کرد: در زمان مناظرات، علی طیب نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب نیا طرحی را در دولت مطرح می کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است.

نوبخت با اعلام این خبر که تغییر قیمت حامل های انرژی بسیار کند خواهد بود و اثر آن در تورم زیاد نیست گفت: سال آینده بی انضباطی و افزایش تورم به وجود نخواهد آمد.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره استقبال گسترده هیئت‌های اقتصادی خارجی در سفر به تهران اظهار داشت: اظهارات اوباما در این زمینه، از روی نگرانی است؛ آنها می بینند که کار از دست‌شان خارج شده است.

وی تصریح کرد: فریادهای آمریکا از روی سرشکستگی است.