مجله مهر: نشریه فیگارو چاپ فرانسه درباره روزهای شلوغ دیپلماسی ایران می نویسد: از یک سو انگلستان به تازگی روابط دیپلماتیک خود را با تهران از سر گرفته است و از سوی دیگر ایتالیا، سوئد، بلژیک و این هفته لهستان، وزیران خارجه خود را با عجله به تهران فرستادند و حتی صبر نکردند تا نماینده دیپلماسی اروپا خانم اشتون آنطور که قرار گذاشته شده است، ماه آینده به تهران برود.

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از همان مردادماه که مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در شکل و شمایلی بین المللی برگزار شد و مهرماه روحانی در نیویورک با وزیران خارجه کشورهای دولت های اروپایی دیدارهای مختلفی انجام داد نشانه های یک گشایش دیپلماتیک در روابط ایران با کشورهای اروپایی دیده می شد، این گشایش بعد از توافقنامه ژنو بیشتر دیده شد و وزیران خارجه کشورهایی که سال های سال در ایران حضور پیدا نکرده بودند راهی به پایتخت جمهوری اسلامی باز کردند. حالا گیرم این میان یکی مثل «اما بنینو» وزیر امور خارجه ایتالیا به خاطر 10 سال دوری مقامات کشورش از ایران، سنت ها و عرف های ایران را فراموش کرده باشد و اصرار کند که می خواهد بدون حجاب وارد ایران شود یا هیات پارلمانی اتحادیه اروپا یادش برود که برای هر دیداری که می خواهد در ایران انجام شود هماهنگی لازم است و دیدار پنهانی در سفارت یونان خیلی کار پسندیده ای نیست. خب این‌ها هم نمک ماجراست. اما کنار این حواشی، سفر هیات 116 نفره اقتصادی فرانسه به ایران می تواند آن طرف برای دولت آمریکا دردسرساز باشد و جان کری وزیرخارجه آمریکا با همتای فرانسوی اش تماس بگیرد و از این ماجرا گلایه کند. ظاهرا در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در دیدار یکساعته ای که ظریف با کری داشت، وزیرخارجه آمریکا از حضور این هیات در تهران گلایه کرده و نگرانی کنگره آمریکا از این موضوع را به وزیرخارجه ایران منتقل می کند. اهمیتی هم ندارد، آنها ممکن است نگران خیلی چیزها باشند. این وسط اصفهان به واسطه همین گشایش دیپلماتیک گاهی شاهد حضور وزیران خارجه کشورهای اروپایی می شود. عکس‌هایی که کارل بیلدت وزیر خارجه سوئد که از قضا از سیاستمداران فعال در شبکه های اجتماعی هم هست، دست به دست در فیس‌بوک و توئیتر می چرخید. هر چه هم که به نوروز نزدیک تر می‌شویم ترافیک دیپلماسی در تهران سنگین‌تر می‌شود. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق به ایران که می آید ظریف برای خوشامدگویی او، از ایران به عنوان خانه دوم وزیرخارجه عراق یاد می کند و می‌گوید به خانه دومتان خوش آمدید. لایروبی اروند رود از زخم‌هایی که از جنگ هشت ساله بر پیکره این رودخانه مانده است تفاهمنامه ای بود که بین وزیران خارجه دو کشور امضا شد. همزمان با حضور زیباری سروکله وزیر خارجه قطرهم در ایران پیدا شد. شبکه المیادین گفته بود که وزیران خارجه ایران، قطر و عراق نشست سه جانبه ای را برگزار کرده اند که جزئیاتی از این نشست منتشر نشد. گویا موضوع سوریه محور این نشست بود. بونینو وزیر خارجه ایتالیا تنها وزیری اروپایی نبود که به عنوان نماینده یک کشور اروپایی پس از ده سال به ایران می آمد. «خوزه گارسیا مارگالو» وزیر امور خارجه اسپانیا به عنوان پنجمین وزیر اروپایی بعد از آغاز به کار دولت یازدهم به تهران سفر کرد. اسپانیا هم در ده سال گذشته هیچ نماینده ای در این سطح به ایران نفرستاده بود. البته او سفر سه روزه اش به ایران را نیمه کاره گذاشت تا در اجلاس فوق العاده ای که وزیران خارجه اروپا برای بررسی وضعیت اوکراین گذاشته بودند شرکت کند. «رادوسلاو شیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان یکی از همان میهمانان اسفندی ایران بود. اما اسفند یک میهمان ویژه دیگر هم دارد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز شنبه وارد ایران می شود. کسی که ایرانیان با چهره او به خوبی آشنا هستند و برای منعقد شدن توافق ژنو تلاش زیادی انجام داد.

نشریه فیگارو در مطلب خود از فابیوس وزیر خارجه کشور فرانسه خواسته تا از این قافله عقب نماند و سفری به ایران داشته باشد