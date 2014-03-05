جزئیات افزایش قبوض آب و برق

فارس: علیرضا دایمی در پاسخ به این سؤال که با افزایش 20 درصدی آب و 24 درصدی قیمت برق چه میزان بر روی قبوض مشترکان اضافه میشود گفت: افزایش قیمت آب و برق پلکانی است و افزایش مصرف نیز طبعاً شامل آن افزایش پلکانی میشود پس 50 درصد مصرف کنندگانی که در حد الگوی مصرف، از آب و برق استفاده میکنند افزایش مبلغ این مشترکان در حد هزار تا 5 هزار تومان (هم آب و هم برق) است.
مهمترین بخش سخنان دایمی:
-مشترکانی که در طبقات بالای مصرف قرار میگیرند اینها شامل این فرمول افزایش پلکانی میشوند، پس اگر در مصرف برق مشترکانی که تا 300 کیلووات ساعت برق مصرف کنند که الگوی فراتر از مصرف یک خانوار در ماه است اینها شامل این قانون میشوند و قبوض آنها ماهانه آنها هزار تا 5 هزار تومان افزایش مییابد.
-شاید حدود 50 تا 60 درصد مشترکان آب و برق در این طبقه قرار بگیرند یعنی در مصرف کمتر از الگوی مصرف قرار بگیرند و قبوض آنها 1000 تا 5000 تومان افزایش یابد.
-در حال حاضر مشترکانی هم داریم که حدود 3 درصد میشوند و ماهانه حدود 600 کیلووات ساعت برق مصرف میکنند یعنی این مشترکان شامل این افزایش هزار تا 5 هزار تومانی نمیشوند و طبعاً میزان قبوض آنها بسیار بیشتر از این اعداد خواهد بود.
-در هیچ جای دنیا یک مشترک ماهانه 600 کیلووات برق مصرف نمیکند به طوری که در کشورهای ترکیه ، عراق و افغانستان قیمت واقعی برق از مشترک دریافت میشود و برای هر کیلووات ساعت برق از مشترک 10 تا 20 سنت یورو دریافت میشود یعنی حدود 500 تومان در حالی که در ایران این عدد 53 تومان است.
-در بودجه 92 به ما اختیار داده شده بود که آب و برق را 38 درصد افزایش دهیم بنابراین وقتی قانون بودجه سال 92 صادر شد و آخر خرداد بیرون آمد و دولت تا آمد مستقر شود مهر ماه شد و از آن ماه بیوقفه تلاش کردیم و در بهمن ماه این افزایش قیمتها جواب داد.
-جلسات متعددی برگزار کردیم و گزینههای زیادی برای افزایش 38 درصدی و 30 درصدی هم داشتیم که در نهایت گزینههای افزایش 24 درصدی برق و 20 درصدی قیمت آب تصویب شد.
-الگوی مصرف برای یک خانوار 4 نفره در بخش آب/ مابهالتفاوت (از 150 تا 400 لیتر) را با قیمت تمام شده از مشترک دریافت می کنیم
-الگوی مصرف برای یک خانوار 4 نفره در بخش آب ماهانه حدود 18 مترمکعب است که با این حساب هر نفر شبانهروز میتواند 150 لیتر استفاده کند اما بعضاً این عدد در شبانهروز از 150 لیتر به 400 لیتر افزایش مییابد بنابراین ما باید این مابهالتفاوت (از 150 تا 400 لیتر) را با قیمت تمام شده از مشترک دریافت کنیم.
-پس با مصوبه جدید هر مشترکی که تا 150 لیتر استفاده میکند ما مترمکعبی ماهانه 3600 تومان از او دریافت میکنیم بنابراین این مبلغ برای مشترکانی است که الگوی مصرف را رعایت میکند.
-حال اگر مشترکی به جای 150 لیتر که الگوی مصرف است 300 لیتر مصرف کرد آن موقع است که این 150 لیتر اضافی را پلکانی محاسبه خواهیم کرد و جزء مصرف کنندگان پرمصرف قرار میگیرد.
-یک خانوار ماهانه به طور متوسط باید 200 کیلووات ساعت مصرف کند و هر کیلووات ساعت حدود 18 تا 20 تومان میشود پس این رقم بالایی نمیشود اما اگر مشترک به جای 200 کیلووات ساعت مصرف برقش 500 کیلووات ساعت میشود باید مصرف برق او را پلکانی محاسبه کرد.
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