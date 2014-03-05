نامگذاری درختان به نام هنرمندان

ایسنا: بنیاد خیریه «یاران برکت» که مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده است، همزمان با هفته درختکاری در مراسمی ویژه چندین نهال جوان را میکارد و به نام هنرمندان کشور میکند.
این مراسم روز شنبه 17 اسفند ماه راس ساعت 11 در خانه هنر بهزیستی که کنار شیرخوارگاه «آمنه» است برگزار میشود.
هنرمندانی همچون مهتاب نصیرپور، رویا تیموریان،احترام برومند، داوود رشیدی، شبنم مقدمی، پریوش نظریه و... برای حضور در این برنامه دعوت شدهاند و درختانی که در این روز کاشته میشوند به نام این هنرمندان نامگذاری خواهند شد.
برگزار کنندگان این برنامه امیدوارند شهرداری تهران بعد از این برای گسترش فضای سبز بیشتر همراهی و کمک کند.
بنیاد خیریه «یاران برکت مهر» مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده و با برگزاری جلساتنمایشنامهخوانی خیریه به زنان سرپرست خانوار در تهران کمک میکند.
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