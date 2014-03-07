نسخه جدید آیفون، 3میلیارد تومان!

به گزارش مهر، این گوشی که توسط یک شرکت جواهر سازی انگلیسی ساخته شده گرانقیمت ترین آیفونی است که دنیا به چشم خود دیده است. این گوشی یک میلیون دلار قیمت دارد.

این تلفن هوشمند که "آیفون یک میلیون دلاری" نام گرفته است، دارای یک قاب طلای 24 عیار دست ساز و 700 عدد الماس است که در مجموع هفت قیراط وزن دارد.

متخصصان این شرکت جواهر سازی، در حال عرضه قاب جواهر نشان و طلایی را برای لپ تاپ، تبلت و تلفن هوشمند هستند.

شرکت Alchemist London می گوید قصد داشته محصولی بسازد که آن قدر لوکس باشد که برای عظمت معنای دوباره ای ارائه کند. این شرکت برای ساخت این آیفون جواهر نشان سفارشی هفت ماه وقت صرف کرده است.

پانل پشتی این آیفون یک میلیون دلاری، از طلای 24 عیار ساخته شده و در آن 53 الماس که به شکل سیب تراش خورده اند تعبیه شده است. دکمه هدایت این گوشی نیز از طلای 24 عیار و یک الماس دو قیراطی که در وسط قرار گرفته، ساخته شده است.

فقط دو دستگاه از این تلفن های هوشمند به فروش خواهد رسید که از خریداران خواسته شده در یکی از دو سایت شرکت برای خرید طور رسمی ثبت نام کنند.

این گوشی و تجهیزات آن از جمله یک شارژر و کابل USB در یک جعبه سفارشی تعبیه شده اند.