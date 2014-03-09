رونمایی از پیراهن تیم ملی در پایتخت ۳ !

تسنیم: سایت رسمی فدراسیون فوتبال، این مراسم با حضور جمعی از پیشکسوتان، مسئولان فدراسیون، بازیکنان تیم فوتبال دختران جوان کشورمان به همراه کادرفنی این تیم، نماینده شرکت فناپ، نماینده بانک پاسارگاد و دپارتمان فوتبال ساحلی در سالن کنفرانس هتل آکادمی ملی فوتبال ایران برگزار شد.

در ابتدا جواد خیابانی، مجری این مراسم ضمن خوشامدگویی به حاضرین اعلام کرد که تیم ملی فوتبال در رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل با پیراهنی که نماد یوزپلنگ ایرانی دارد، به مصاف حریفانش یعنی نیجریه، آرژانتین و بوسنی‌وهرزگوین می‌رود.

وی همچنین پیام ویژه خانم دکتر ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست را قرائت کرد که در آن آمده بود: «ملت ایران، ملتی با تفکر صلح و رأفت است و پناهگاه اقوام و ادیان گوناگون الهی است. یوزپلنگ آسیایی در حالی نماد پیراهن تیم ملی ایران شد که همواره حق حیات برای مردم سراسر جهان را مغتنم شمرده است. به مسئولان فدراسیون فوتبال و تیم ملی ایران تبریک می‌گویم که قرار است در رقابت‌های جام جهانی از یوزپلنگ آسیایی، استفاده کرده و از اعضای فدراسیون فوتبال، دبیرکل فیفا، وزارت ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همکارانم سپاسگزارم».

در ادامه مراسم علی کفاشیان در جمع سازندگان و بازیگران مجموعه حاضر شد و با آنها به گفت‌وگو پرداخت. علی کفاشیان، ضمن خیرمقدم به مسئولان، پیشکسوتان مربیان و ورزشکاران گفت: درباره حضور در جام جهانی و رقابت‌های جام ملت‌های آسیا باید بگویم که خوشحالی مردم پس از صعود به جام جهانی نشان داد که تیم ملی فوتبال ایران، چه کار ارزشمندی را انجام داده است. هدیه‌ای که بچه‌های غیور تیم ملی به مردم اهدا کردند این بود که در جام جهانی 2014 برزیل حضور داشته باشیم. از این پس تمام دنیا، ایران را خواهد شناخت اما این بار این شناخت متفاوت‌تر از شناخت‌های گذشته است، چرا که ایران با نماد یوزپلنگ ایرانی در رقابت‌های جام جهانی 2014 حضور خواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرد:‌پیشنهاد شد تا از نماد یوزپلنگ ایرانی روی پیراهن تیم ملی، استفاده شود و من هم به عنوان یک شهروند ایرانی اطلاعی از وضعیت یوزپلنگ نداشتم اما وقتی اطلاعات کامل در این موضوع در اختیارم قرار گرفت خوشحال شدم که نماد این یوزپلنگ روی پیراهن تیم ملی نقش خواهد بست و در نهایت امیدوارم که تیم ملی در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشد تا همچنان مردم ایران به خاطر تیم ملی شاد باشند.

آندرانیک تیموریان بازیکن تیم ملی هم در این مراسم حضور داشت.