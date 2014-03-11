آغاز مرمت و نوسازی تئاترشهر درسال جدید

ایرنا: اتابک نادری روز سه شنبه با اشاره به صحبت ها و رایزنی های انجام شده بعد از بازدید علی کامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری از مجموعه تئاترشهر گفت: بعد از این بازدید و با اولویت برنامه ریزی برای بهسازی فضای بیرونی و اطراف محوطه تئاترشهر مقرر شد تا این طرح ها با آغاز کار نورپردازی این مجموعه از بهار سال آینده اجرایی شود.

وی با تاکید بر این مساله که در برنامه ریزی و اولویت سنجی نیازمندی های زبباسازی محیط تئاترشهر بر آرای کمیته فنی و مشاورین مشترک تئاتر شهر و سازمان زیباسازی استناد شده است یادآور شد: یکی از اصلی ترین توافقات صورت گرفته میان دو طرف بر این محور استوار است که امکانات افزوده شده در محوطه این مجموعه با حال و فضای فرهنگی و هنری تئاترشهر همخوان و سازگار باشد.

مدیر مجموعه تئاترشهر با رد آغاز طرح نورپردازی و کارهای مربوط به زیباسازی محوطه تئاترشهر طی روزهای پایانی سال گفت: با توجه به کار کارشناسی، برنامه ریزی و طراحی صورت گرفته، بازه زمانی یک ماهه برای آغاز طرح عملیاتی در نظر گرفته شده و بر همین اساس آغاز کار نورپردازی این مجموعه در روزهای آخر اسفند ماه منتفی است و به بهار سال آینده موکول خواهد شد.

وی همچنین به طرح نصب تلویزیون شهری در ضلع شمالی این محوطه هنری به عنوان یکی از موارد مورد بحث و توافق با مسوولان شهرداری اشاره کرد و گفت: نصب این تلویزیون با هدف تبلیغ مناسب برای آثار در حال اجرا در این محوطه تئاتری نیز در برنامه های سازمان زیباسازی شهرداری قراردارد که امیدواریم اجرای آن نیز در سال 93 محقق شود.

پیش از این مقرر شده بود تا فاز جدید نوسازی و مرمت مجموعه تئاترشهر و همچنین طرح بهسازی محوطه بیرونی این مجموعه نمایشی و نصب تلویزیون شهری طی توافقات صورت گرفته میان معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران تا پیش از آغاز جشنواره سی و دوم تئاتر فجر و در سال جاری آغاز شود که مشکلات مالی و برنامه های فشرده این مرکز تئاتری اجرای این طرح ها را به سال آینده موکول کرد.

14 اسفندماه جاری علی کامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با حضور و بازدید از مجموعه تئاترشهر صحبت ها و رایزنی هایی را برای بهسازی محوطه بیرونی این مجموعه فرهنگی با اجرایی کردن اقداماتی چون تعویض و متناسب سازی نیمکت های موجود در این فضا، استفاده از تندیس های مشاهیر تئاتر ایران، استفاده از مجسمه های متناسب شهری، نورپردازی جامع مجموعه تئاترشهر، نصب تلویزیون های شهری جایگزین بیلبوردهای تبلیغاتی تئاتر و مواردی از این دست با مدیریت این مجموعه داشت.