مراکز فعال خونگیری تهران در ایام نوروز

ایسنا: دکتر بشیر حاجی بیگی نشانی مراکز فعال خونگیری تهران را به شرح زیر اعلام کرد و از اهداکنندگان خواست تا حتما کارت شناسایی معتبر با خود به همراه داشته باشند.

- مرکز وصال به نشانی خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از تقاطع طالقانی، شماره 99، شماره تماس: 5-88959093 از تاریخ 29 اسفند 92 لغایت 15 فرودین 93 از ساعت 8 صبح تا 21

- مرکز آزادی به نشانی میدان آزادی داخل پارک المهدی (ع) جنب ساختمان شهر کتاب، شماره تماس: 66055009 در روزهای پنجم تا هفتم و نهم تا یازدهم فروردین ماه 93

- مرکز نارمک به نشانی بین میدان رسالت و چهارراه سرسبز نبش خیابان 49، شماره تماس: 77191144، در روزهای اول تا دوازدهم و چهاردهم تا پانزدهم فروردین ماه 93، از ساعت 8 صبح تا 19

- مرکز مترو شهرری به نشانی ضلع شمالی متروی شهر ری، شماره تماس: 55905515، در روزهای پنجم تا هفتم و نهم تا یازدهم فروردین ماه 93، از ساعت 9 صبح تا 16

- مرکز تجریش به نشانی میدان تجریش، ابتدای خیابان دربند، جنب بیمارستان شهدا، شماره تماس: 22735001، ششم فروردین و نهم الی یازدهم فروردین ماه 93 از ساعت 9 صبح تا 16

- مرکز ورامین به نشانی مجتمع ادارات خیابان امیرکبیر کوچه خیام، شماره تماس: 36245377، از تاریخ پنجم تا هفتم و نهم تا یازدهم فروردین ماه 93، از ساعت 9 صبح تا 16

- مرکز میلاد به نشانی بزرگراه همت، تقاطع اتوبان شیخ فضل‌الله نوری، بیمارستان میلاد ورودی 3 طبقه همکف جنب آزمایشگاه، شماره تماس: 82032170، از تاریخ پنجم تا هفتم و نهم تا یازدهم فروردین ماه 93 از ساعت 9 صبح تا 16

- مرکز شهریار به نشانی شهرستان شهریار، خیابان انقلاب، روبروی امامزاده اسماعیل (ع)، شماره تماس: 65263000، در روزهای پنجم، هفتم و دهم فروردین ماه 93 از ساعت 9 صبح تا 16

- مرکز شهر قدس به نشانی شهرستان قدس، خیابان 45 متری انقلاب، بوستان آزادگان، نبش خیابان صنعت 2، شماره تماس: 46833020، در روزهای ششم، نهم و یازدهم فروردین ماه 93 از ساعت 9 صبح تا 16

- مرکز نازی‌آباد به نشانی بازار دوم نازی‌آباد، کوچه نیکومرام، طبقه اول پاساژ الزهرا، شماره تماس: 55081301، در روزهای ششم،‌ نهم و یازدهم فروردین ماه 93 از ساعت 9 صبح تا 16

- مرکز رباط‌ کریم به نشانی رباط‌ کریم، بلوار مصلی، ضلع جنوب غربی میدان معلم، روبروی مرکز پیش دانشگاهی دارالعلم، به شماره تماس: 56412055، در روزهای پنجم، هفتم و دهم فروردین ماه 93 از ساعت 9 صبح تا 16

- مرکز چیذر به نشانی خیابان حکمت، چیذر، میدان ندا، شماره تماس 22674535،‌ در روزهای پنجم، هفتم و دهم فروردین ماه 93، از ساعت 9 صبح تا 16