خبرآنلاین: دولت های نهم و دهم به حجم بدهی­ های دولتی به سه بخش بانک ها، بانک مرکزی و بخش خصوصی بسیار افزودند.

آماربانک مرکزی نشان می دهد میزان بدهی­ های دولتی در سال 91 تقریبا به اندازه 16 برابر بدهی­های دولتی در سال 84 بوده که دولت هشتم به رییس جمهور وقت تحویل داده شده بود.

با این حال، آماری دقیق و قطعی از میزان بدهی­های دولت با جزییات وجود ندارد. برای مثال، گزارشهای اقتصادی نهادهای دولتی در آخرین روزهای دولت دهم در صورتی میزان بدهی­ های دولتی به بخش خصوصی را 51 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که فقط بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است 54 هزار میلیارد تومان و بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران 22 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.