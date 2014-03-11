۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

شگرد جدید کلاهبرداری با سبدکالا

معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا شگرد جدید کلاهبرداران با بهانه اخذ سبدکالا را تشریح کرد.

ایسنا: سرهنگ حمید اندرزچمنی در تشریح این خبر گفت: اخیراَ افراد سودجو، طی تماس تلفنی به شهروندان اعلام کردند که می‌خواهیم کد سبد کالایتان را به کارت عابر بانک انتقال دهیم ولی کارت شما قطع است.

وی با بیان اینکه کلاهبرداران در این روش از مردم می‌خواهند که به نزدیکترین عابر بانک مراجعه کنند تا کد سبد کالایشان را به کارت عابر بانک انتقال دهند گفت: افراد با این شگرد شهروندان را به جلوی دستگاه خودپرداز هدایت و با دیکته عملیات بانکی نهایتا اقدام به تغییر رمز دوم یا انتقال وجه به حساب‌های دیگر می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا از مردم خواست تا تحت هیچ شرایطی به درخواست تلفنی افراد برای اخذ کد سبد کالا یا هر اقدام دیگری به دستگاه‌های خود پرداز مراجعه نکرده و افزود: افراد نباید اطلاعات حساب بانکی و اطلاعات شخصی خود را بدون هماهنگی سازمانهای مربوطه به صورت تلفنی در اختیار دیگران قرار دهند.

