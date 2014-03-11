خبرآنلاین: دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه دوره اول(اول راهنمایی) علامه حلی 3 در خیابان سعد آباد با برگزاری بازارچه خیریه در تاریخ چهارشنبه 14 اسفند ماه 8 میلیون تومان درآمدزایی کردند که کل مبلغ را برای آزادی زندانیان غیر عمد نیازمند و سرپرست خانواده اهدا کردند.

چند تن از بچه ها به عنوان نماینده دانش آموزان پایه امروز سه شنبه ۲۰ اسفند به دادستانی کل مراجعه کردند و با این مبلغ توانستند ۲۳ زندانی را آزاد کنند. آنها که گمان می کردند با این پول می توانند نهایتا به ۲ زندانی کمک کنند،‌ اما توانستند ۲۳ نفر را آزاد کنند.

تعداد دانش آموزان پایه اول ۸۰ نفر بود. آنها محصولات هنری، غذا و همه آنچه که توان اجرایی خودشان برمی آمد را در این خیریه عرضه کردند.

4 فیش حج به فروش می رسد برای آزادی زندانیان

و به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، پس از اقدام شایسته یک بانوی نیک اندیش تهرانی مبنی بر اهدای فیش زیارت حج تمتع خود به منظور آزادی زندانیان نیازمند و آبرومند ، 3 نفر از هموطنان نیک اندیش با اهدای 3 فیش دیگر به منظور آزادسازی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری در تداوم این امر معنوی شرکت کردند.

این افراد نیکوکار که به لایل شخصی اصرار داشتند اقدام خالصانه شان بدون ذکر نامی از آنها باشد ، این اوراق ارزشمند را از طریق نماینده و با واسطه به ستاددیه کشور تحویل دادند.

نظر به این اقدام انساندوستانه و خداپسندانه ، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با توجه به سابقه درخشان هموطنان عزیز در دستگیری از مستمندان و بویژه زندانیان نیازمند کشور در نظر دارد در یک همت عالی با فروش این اوراق ارزنده ضمن ترویج سنت حسنه آزادسازی زندانیان مورد حمایت ستاددیه، در روزهای منتهی به سال جدید ، از همین طریق با دریافت بالاترین قیمت پیشنهادی زمینه آزادی تعدادی از این قبیل زندانیان را فراهم کند.

نکته جالب توجه اینکه در بخش توضیحات فیش حج تمتع یکی از این همین نیکوکاران ملائک کردار درج شده بود؛ «قبلا به حج تمتع مشرف نشده ام» .

امید است با کمک های خود کانون خانوادگی این عزیزان از آفتاب پر مهرتان رنگ و بوی دیگری گرفته و چهره های دل سوخته و درهم کودکان چشم به راه آنها از باران عطوفت شما طراوت و تازگی یابد.

متقاضیانی که تمایل به شرکت در این کار خیر را دارند می توانند با روابط عمومی ستاددیه کشور به شماره 15-88916012 تماس بگیرند.

همچنین شماره حساب های 74/74 بانک ملت و 7777 بانک تجارت به نام ستاددیه کشور آماده دریافت کمک های نقدی شما هموطنان عزیز برای نشاندن گل واژه های لبخند بر لبان خانواده های منتظر اعلام می شود.