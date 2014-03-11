ایرنا: ˈسهراب سلیمانیˈ افزود: پرونده زنجانی در حال تحقیقات است و هرگونه مکاتبه و ارتباط او با بیرون از زندان باید با اجازه قاضی پرونده صورت گیرد.

رییس سازمان زندان های استان تهران گفت: تا کنون قاضی پرونده بابک زنجانی اجازه ای برای ارتباط وی با بیرون زندان به سازمان زندان ها نداده است.

به گفته سلیمانی اگر خبر ایجاد نمایندگی مازراتی به نام بابک زنجانی صحیح باشد، احتمالا توسط خانواده یا وکیل وی صورت گرفته است.

در روزهای گذشته برخی رسانه ها اعلام کردند که اخیرا مازراتی یک نمایندگی اتومبیل ایجاد کرده است.

مازراتی شرکت خودروسازی ایتالیایی و تولیدکننده خودروهای لوکس است که اول دسامبر ۱۹۱۴ توسط برادران مازراتی در شهر بولونیا، راه اندازی شد.

بابک زنجانی نهم دی ماه امسال بازداشت شد و به گفته دادستان کل کشور اتهام وی مسایل مالی است و به خاطر اینکه از کشور خارج نشود در اختیار بازپرس قرار گرفته است.

غلامحسین محسنی اژه ای 12 اسفند ماه جاری نیز از تمدید بازداشت موقت بابک زنجانی خبر داد.