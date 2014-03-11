صدور پروانه حرفه خبرنگاری متوقف شد

فارس: حسین انتظامی امروز در جلسه نقد سیاستهای معاونت مطبوعاتی ارشاد در دولت یازدهم که در محل فرهنگسرای رسانه و با حضور برخی از اعضای انجمن صنفی خبرنگاران و همچنین برخی از فعالان عرصه رسانه کشور برگزار شد، اظهار داشت: معاونت مطبوعاتی مربوط به رسانهها میشود و عدم سخنرانی در بیستمین جشنواره مطبوعات نیز به این دلیل است که جشنوارهها محل خودنمایی مسئولان نیستند و نباید درباره آنها برداشت تشریفاتی شود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: زمانی که وزیر ارشاد در جشنواره حضور دارد نباید انسان خودش را نمایش دهد و بنده نیز عدم سخنرانی در بیستمین جشنواره مطبوعات خبرگزاریها و پایگاههای خبری را حرکتی نمادین دانستم.
وی با بیان اینکه سلاح یا ابزار خبرنگاران و مسئولان قلم است گفت: چه اشکالی دارد که مسئولان به جای مصاحبه یادداشت بنویسند چراکه در یادداشت خبر و تحلیل را باهم میتوان یافت.
وی با بیان اینکه یک سوءتفاهم درباره پاسخگویی مسئولان وجود دارد، ادامه داد: خبرنگاران زمانی که مسئولی آمادگی و وقت پاسخگویی را ندارد از آن تعبیر به عدم پاسخگویی میکنند و گمان میکنند که برخی از مسئولان از پاسخگویی فرار میکنند.
انتظامی در واکنش به عدم حضور برخی از اعضای انجمن روزنامهنگاران به دلیل واهمه داشتن از وجاهت بخشیدن به این انجمن، گفت: این کملطفی است چرا که نهادسازی با همین انجمنها آغاز میشود.
به گفته وی البته تلقی غلط از نهادسازی در کشور وجود دارد به همین دلیل ما در کشور شاهد شکلگیری احزابهای گوناگون هستیم.
معاون مطبوعاتی ارشاد با بیان اینکه یکی از پایههای نهادسازی تاسیس است، بیان داشت: هر تشکلی که از من دعوت کند بدون شک در جمع آنها حضور پیدا میکنم چراکه در این تشکلها علاوه بر ارائه راهکار میتوان به خودکامگی رسید.
انتظامی با تاکید بر اینکه باید نگرش تحولگرایانه داشته باشیم، گفت: باید از نهادها و انجمنهای صنفی حمایت شود.
وی در باره طرح صدور پروانه حرفهای خبرنگاری، اظهار داشت: حدود سه ماه گذشته در یکی از یادداشتهای خود به این موضوع مفصلا اشاره کردم که در نهایت اعلام شد که دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است در این موضوع ورود پیدا کند و برای خبرنگاران پروانه حرفهای صادر کند.
وی با بیان اینکه این امر و مسئولیت باید بر عهده بنگاههای مطبوعاتی باشد، افزود: در این باره باید یک سازمان صنفی قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی تاسیس شود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد متذکر شد: صدور پروانه حرفهای خبرنگاری فقط به عنوان یک ایده بود که متوقف شد.
وی یادآور شد: در این مورد اجماع جمعی وجود داشت و مضمون آن در توقف صدور پروانه خبرنگاری بود.
انتظامی در ادامه درباره به اشتراک گذاشتن نشریهها، گفت: در این باره فرد متقاضی اشتراک، 50 درصد هزینهها را به صاحب موسسه نشرآوران واریز میکند و 50 درصد باقیمانده را وزارت ارشاد به اضافه هزینههای ارسال متقبل میشود.
وی یادآور شد: 100در صد هزینه پشت جلد نشریه به حساب صاحب نشریه واریز میشود البته این مبلغ به یک باره در وجه صاحب امتیاز واریز نخواهد شد. بر همین اساس نقدینگی از نشریه خارج نمیشود.
وی با بیان اینکه نوع نقدها در این جلسه مؤدبانه بود، گفت: نقد باید روشمند باشد حتی اگر منتقد کینهای به دل داشته باشد.
به گفته انتظامی در آموزههای دینی و اجتماعی نیز بر تاثیرگذاری نقد بدون داشتن کینهای در دل تاکید شده است.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور در سخنان خود در بیستمین جشنواره مطبوعات نگاه راهبردی داشته است، اضافه کرد: موضوع توقیف مطبوعات میتواند علتالعلل چند موضوع دیگر باشد.
معاون مطبوعاتی ارشاد، ابراز داشت: دغدغههای خبرنگاران با دغدغههای صاحب امتیاز متفاوت است.
وی متذکر شد: در تعریف معاون مطبوعاتی اصرار داریم که معاون مطبوعاتی مطالبات مطبوعاتیها را پیگیری میکند. البته سایتهای خبری نیز در این زمره قرار میگیرد.
انتظامی با بیان اینکه بنده مدافع توسعه تشکلهای صنفی هستم، اضافه کرد: اگر انجمن روزنامهنگاران غیردولتی دارای 10 عضو باشد هیچ گاه مشروعیت نخواهد یافت. بر همین اساس توصیه میکنم که انجمنها در رابطه با عضوگیری، توسعه را مدنظر قرار دهند.
معاون مطبوعاتی ارشاد با بیان اینکه لازم است سایر حوزهها نیز دارای انجمن خبرنگاران باشند، اضافه کرد: باید به سمت تخصصیتر کردن حرفه و حوزه خبرنگاری باشیم.
وی با انتقاد از ضبط صدای مسئولان توسط خبرنگاران، اضافه کرد: ضبط کردن صدا و ارائه فایل صوتی بدون کسب اجازه از مسئولان اقدامی بسیار غیرحرفهای است.
انتظامی با بیان اینکه بنده با مصاحبه سرپایی مخالف هستم، درباره سازمان نظام صنفی رسانه بیان داشت: در این باره در تلاش هستیم تا این موضوع پختهتر شود و نباید عجولانه درباره آن قضاوتی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه خود انجمنها و تشکلهای صنفی هستند که برای خود مشروعیت ایجاد میکنند، اظهار داشت: نظام مردم سالاری آمادگی دارد مرتبا برای خود آزمون سازی کنند و این باید الگویی برای انجمنهای صنفی باشد.
وی یادآور شد: هم اکنون در حال پیگیری برای تاسیس سازمان نظام صنفی رسانهای متکی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هستیم.
انتظامی درباره بیمه خبرنگاران ادامه داد: مخالف هستیم که دولت خبرنگاران را بیمه کند چرا که این امر نوعی صدقه دادن است و مغایر با استقلال حرفهای خبرنگاران است.
وی ابراز داشت: مطابق قانون مطبوعات، صاحبان امتیاز مکلف هستند تا خبرنگاران را بیمه کنند و البته باید مشوقهایی برای این امر در نظر گرفته شود.
معاون مطبوعاتی ارشاد درباره توقیف برخی روزنامهها در ماههای اخیر با بیان اینکه توقیف باید آخرین راه حل باشد، اظهار داشت: در این باره ایجاد روابط اجتماعی، صنفی و هیأت نظارت میتواند مورد تاکید قرار گیرد. اما لازم به نظر میرسد که درابتدا تذکر و اخطار داده شود و بر اساس ماده 14 قانون مطبوعات مجازات متوجه مدیر مسئول رسانه شود.
انتظامی خاطرنشان کرد: هم اکنون عمر مطبوعات در کشورهای غربی و شرقی زیاد است و علت آن را میتوان در نگاه بنگاهی در عرصه رسانه در این کشورها عنوان کرد.
وی با اشاره به سرعت صدور مجوز، اظهار داشت: طی یک سال گذشته، سرعت صدور مجوز در هیئت نظارت بر مطبوعات بیشتر شده است و این روند نیز در سال آینده بهصورت الکترونیکی به سبب آن افراد بدون مراجعه به معاونت مطبوعاتی بهصورت غیرحضوری درخواستهای خود را ثبت کنند.
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