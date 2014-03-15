4 جاده کشور مسدود است

فارس: سرهنگ محمدحسین حمیدی، رئیس مرکز کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی ، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور را تشریح کرد.

وی گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در محورهای محور داران - الیگودرز و محور کاشان - قم در استان‌ اصفهان و ارتفاعات هراز در استان مازندران بارش برف ادامه دارد.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور افزود: در تمامی محورهای استان‌های خراسان جنوبی، مرکزی، خوزستان، هرمزگان، گیلان (محورهای فومنات و چابکسر) بارش باران جریان دارد.

وی همچنین از انسداد تعدادی از جاده‌های کشور به علت سیلاب خبر داد و گفت: محور شهداد - دیهوک در استان کرمان از ساعت 22 روز جمعه به علت جاری شدن سیل تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

حمیدی ادامه داد: محور فرعی دلگان - ذهکلوت در استان سیستان و بلوچستان نیز از ساعت 20 روز گذشته به علت طغیان رودخانه‌های محلی و آب گرفتگی تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی یادآور شد: محور ایرانشهر - رودبار در استان کرمان از ساعت 17 روز جمعه به علت طغیان رودخانه‌های محلی و آب گرفتگی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور تاکید کرد: محور نهبندان - زابل و نهبندان - شهداد در استان خراسان جنوبی از ساعت 17روز گذشته به علت طغیان رودخانه‌های محلی و آب گرفتگی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

وی گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی عادی و روان برخوردار هستند.