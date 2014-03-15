لاریجانی:گزارش بان کی مون خجالت آور است

ایرنا: علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز شنبه در سخنانی با انتقاد از این گزارش افزود: مجلس شورای اسلامی گزارش دبیر کل سازمان ملل نسبت به ایران و تحرکات رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم فلسطین را محکوم می کند.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آخر این چه ارزش جهانی است که کشورهای غربی در زمان شاه دیکتاتور چشم خود را بر روی کثافت کاری و فساد و ظلم و شکنجه های مالیخویایی رژیم شاه بستند تا این رژیم با عوامل فاسد خود مواد مخدر را در کشور رواج دهد.

وی افزود: امروز که نظام اسلامی حکومت مردمسالار را در کشور محقق نمود و همگان در سطح جهانی مبارزه ایران با مواد مخدر را ستایش می کنند، توسط سازمان ملل که باید عامل آرامش و صلح در جهان باشد، ارزش های واقعی به سخره گرفته می شود و ایران به دلیل مبارزه با قاچاقچیان و اعدام آنها مورد اهانت قرار می گیرد.

لاریجانی با تاکید بر این که این رفتارها «خیلی بی صفتی و بی وجدانی است»، اظهار داشت: به نظر می رسد در مقابل تکرار این گونه گزارش های سازمان ملل باید در قانون و نحوه عمل مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر کرد.

رییس مجلس تصریح کرد: بگذاریم این مغزهای علیل در سازمان ملل خودشان با مواد مخدر مبارزه کنند و دلیلی ندارد هم ملت ایران در راه مبارزه با مواد مخدر شهید بدهد و هم آنان اینگونه گزارش های مغرضانه صادر کنند.

لاریجانی گفت: این ظلم و دغلکاری تحت یک فضاسازی فرهنگی و سیاسی سازمان یافته است که همان نفاق مدرن است؛ چیزی به عنوان ارزش های جهانی و انسانی علم کرده اند و پشت آن سنگر گرفته اند تا به هر کجایی که میلشان کشید تیراندازی کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیا دفاع از قاچاقچیان مواد مخدر ارزش جهانی است؟ واقعا خجالت آور است، کدام ارزش مشترکی از انسان ها در مورد اعدام قاچاقچیان مطلبی گفته است که دبیر کل سازمان ملل را اینگونه به زیاد حرف زدن واداشته است؟

رییس مجلس افزود: بُعد دیگر این نفاق مدرن، در آغاز حرکت جدیدی است که کاملا مخالف آرمان های این سازمان است، خط تشنج در صحنه جهانی نسبت به مناسبات ایران؛ آخر مگر این سازمان برای صلح ایجاد نشده؟ هنوز مذاکرات هسته ای گام های اولیه خود را بر می دارد که توپخانه نفاق مدرن این سازمان راه افتاد.

لاریجانی ادامه داد: اگر اعلام می کردید این سازمان که با بودجه همه کشورها اداره می شود دربست گزارش های سیا و موساد را مبنای قضاوت خود قرار می دهد و در انقیاد شیطان بزرگ است، کسی به شما خرده زیادی نمی گرفت.

وی اظهار داشت: ولی وقتی آن شعارهای مردم پسند را پس زمینه حمل این گزارش های رژیم صهیونیستی و آمریکا کرده اید، پرده از نفاق سازمان یافته بین المللی برداشته می شود.

رییس مجلس گفت: به نظر می رسد آمریکا متوجه شده است در مذاکرات هسته ای چیزی برای گفتن ندارد و باید بپذیرد که قطعنامه های آنان وجاهتی نداشته لذا به عوامل خود گفته تا فضاسازی جدیدی بکنند تا در فضای غبارآلود بتوانند مذاکرات را از مسیر خود خارج کنند. مثل برخی حرف های مقامات انگلیس در روزهای اخیر در پارلمان قلابی رژیم صهیونیستی که این روزها به سیرک سیاسی بامزگان ناهوشیار بدل شده است.

لاریجانی اظهار داشت: پس مقامات آمریکا و سازمان ملل بدانند که آنها عامل به هم زدن مذاکرات هستند و باز نگویند که ایران میز مذاکرات را ترک کرد.

رییس مجلس همچنین گفت: لازم است وزارت خارجه و وزارت اطلاعات هم در مورد سفر مقامات سایر کشورها با دقت عمل کنند و اجازه ندهند دیگران با رفتار خود باعث توهین به ملت ایران شوند. لذا کمیسیون امنیت ملی با این دو وزارتخانه جلسه بگذارد و این موضوع را پیگیری جدی کند.

لاریجانی همچنین با اشاره به برخی اقدامات ایذایی رژیم صهوینیستی در غزه و لبنان، آن را مرتبط با سفرهای مکرر مقامات غربی به فلسطین اشغالی دانست و اظهار داشت: شاید این رژیم دروغین را به صحنه آفرینی حماقتی جدید تشویق کرده اند.

لاریجانی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی اقدامات اخیر دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود نسبت به ایران و تحرکات رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم فلسطین و لبنان را محکوم می کند و ملت ایران به همراه سایر مسلمانان مقاومت، پایداری و استقامت را بر مبنای عمل خود در پاسخ به شیطنت آنان قرار خواهند داد.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین فرا رسیدن سالروز شهادت دختر گرامی پیامبر اعظم اسلام (ص) حصرت فاطمه زهرا(س) را به عموم مسلمانان بویژه ملت ایران تسلیت گفت.