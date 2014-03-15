نگرانی برای تامین کالاهای عید وجود ندارد

ایرنا: مجتبی خسرو تاج با بیان آنکه برای تنظیم بازار ایام پایان سال، دولت با تکیه بر توان تشکل های صنفی و بخش خصوصی طرحی را فراهم کرده است، اظهار داشت: براین اساس حوزه تصدی گری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دور شده و به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی سپس نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار شب عید را سیاستگذاری و بسترسازی برای حرکت بخش خصوصی دانست و گفت: هم اکنون فرصتی فراهم شده تا تشکل های صنفی در این زمینه ایفای نقش کرده و به جای دولت، کار نظارت را در کنار بر تامین کالا، برعهده گیرند.

خسروتاج با اشاره به برگزاری نمایشگاه های فروش بهاره در سراسر کشور، افزود: مردم علاوه بر کالاهای اساسی، مایحتاج مورد نیاز در ایام پایانی سال را از این نمایشگاه ها تامین کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان آنکه پس از برگزاری نمایشگاه های بهاره، فروش فوق العاده از سوی واحد های صنفی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: همه ساله امید واحدهای صنفی به فروش های پایان سال است و به این ترتیب باید زمینه برای فروش آنها فراهم شود.

خسروتاج تصریح کرد: دولت نگران حقوق مصرف کننده است که در این ایام باید رعایت شود و چنانچه فردی نتواند به نمایشگاه ها برود، می تواند نیاز خود را از فروش های فوق العاده سطح شهر تامین کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توزیع میوه در ایام نوروزی، اظهار داشت: نگاه این وزارتخانه این است که با توزیع به موقع میوه در ایام نوروزی، جلوی اجحاف به مصرف کنندگان گرفته شود.

وی سپس گفت: براساس سیاست گذاری های دولت، میوه مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال با قیمت مناسب توزیع خواهد شد و برهمین اساس، مباشران اقدام به خرید و ذخیره سازی میوه کرده اند.

خسروتاج اضافه کرد: امسال نیز همانند سال های گذشته، حداقل دو نوع از میوه های ضروری مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال ذخیره سازی شده که در روزهای پایانی سال، توزیع آن آغاز خواهد شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید میوه های داخلی همچون سیب و پرتقال امسال مناسب بوده و مباشران نیز به اندازه کافی، ذخیره سازی صورت داده اند که این میوه ها هم اکنون در سردخانه ها نگهداری می شوند.

خسروتاج سپس پیش بینی کرد امسال میوه به میزان مناسب در بازار توزیع شود تا بتوانیم به شکل موثر در بازار ایفای نقش کرده و قیمت ها را کنترل کنیم.

وی میوه های تولید داخل را دارای کیفیت بالا دانست و گفت: نوع خوبی از این میوه نیز برای ذخیره سازی و توزیع در شب عید انتخاب شده و بسته بندی های مناسبی برای آن صورت گرفته شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از هموطنان خواست بدون هیچ گونه عجله نسبت به تامین مایحتاج ایام شب عید خود اقدام کنند.