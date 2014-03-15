تحویل 2000 مسکن مهر پردیس تا پایان سال

ایسنا: مهدی هدایت با اشاره به تحویل ماه به ماه واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس اظهار کرد: تحویل واحدهای مسکونی در فاز سوم این شهر در حال انجام است؛ به گونه‌ای که درحال حاضر کار بانکی 800 واحد مسکونی و دریافت دفترچه قسط آن‌ها در این هفته صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر تکمیل همه تعهدات دولت قبلی در زمینه مسکن مهر گفت: تاکنون بخش سنگینی از واحد‌های مسکن مهر پردیس تحویل داده شده و باقی‌مانده واحد‌ها تا پایان سال 94 نیز به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

هدایت پیش‌تر نیز از افتتاح 3000 واحد مسکن مهر این شهر تا پایان سال و تحویل واحدهای مسکن مهر فاز نهم پردیس از سال آینده خبر داده بود.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس پروژه‌های فاز‌های 8 و 11 در حال ساخت هستند که تحویل این واحدها از ابتدای سال 93 آغاز می‌شود و تا پایان سال 94 ادامه دارد و متقاضیان باید توجه کنند که اولویت تحویل واحد‌های مسکن مهر در فاز‌های 8 و 11 براساس واریز مبلغ و ثبت‌نام متقاضیان است.

به گزارش ایسنا،‌ شهر جدید پردیس واقع در شمال شرقی شهر تهران از سال 89 تاکنون ساخت 13 هزار واحد مسکن مهر را در برنامه دارد. همچنین ساخت و ساز 80 هزار واحد مسکن مهر در فازهای سه،‌پنج و هشت این شهر جدید از سال گذشته آغاز شده که مسئولان بر تحویل این واحدها همراه با تامین امکانات زیر بنایی تاکید دارند.