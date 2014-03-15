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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

راه‌اندازی ایمیل دانش‌آموزی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از راه‌اندازی ایمیل دانش‌آموزی و آموزش ساخت آن از سال 93 خبرداد و گفت: به دنبال این هستیم تا بتوانیم برای این منظور ابتدا برای بیش از 500 هزار دانش آموز، زمینه ایمیل را در محیطی کاملا امن و بر اساس سند فاوا در شبکه ملی رشد طراحی کنیم.

ایسنا: محی‌الدین بهرام محمدیان درباره برنامه‌هایی که سازمان پژوهش برای حوزه‌های فضای مجازی دانش‌آموزان تدارک دیده، گفت:
راه اندازی این حجم از ایمیل با توجه به زیزساختهای مخابرات و سایر زیرساختها کار سختی است، مقرر شده برای بستر آن مقدمات لازم فراهم شود و این ایمل همانند ایمیل یاهو نخواهد بود، بلکه ایمیل رشد و کاملا ایمنی است و در محیطی امن این فضا ایجاد می شود، چراکه آسیب شناسی طراحی و راه اندازی آن انجام شده و از سالهای قبل پژوهشهای مربوطه در این رابطه انجام شده است.

او با بیان اینکه تولید محتوای برخط یا "آنلاین" و همچنین غیر برخط یا "آفلاین "در این شبکه انجام می‌شود، گفت: بخش دانشنامه به عنوان پشتیبان محتوای درسی در این شبکه فعالیت گسترده‌ای دارد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش درباره آموزش فضای مجازی و آشنایی دانش‌آموزان با این گونه فضاها، گفت: این برنامه با همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش اتفاق می‌افتد و تعامل خوبی بین این دو بخش صورت گرفته تا آسیب‌شناسی‌های فضا‌های آموزشی به طور کامل احصاء شود.

کد مطلب 2407373

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